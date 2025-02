Eric García es queda i provoca una pluja de milions al Barça: '2 ofertes per...'

Eric García ha experimentat una temporada plena d'alts i baixos al Barça després d'una exitosa cessió al Girona durant la campanya 2023-2024. A Montilivi va anotar 5 gols i es va consolidar com un dels defensors més destacats de LaLiga. Després, després de rebutjar diverses propostes, va decidir tornar al Barça amb la ferma intenció de convèncer Hansi Flick del seu valor.

Durant la gira de pretemporada pels Estats Units semblava que Eric García podria fer-se un lloc en la rotació de Flick, però una inoportuna lesió va frenar la seva progressió. Malgrat aquest contratemps, Eric no va cessar en el seu esforç i va treballar per recuperar la seva forma i per guanyar-se una nova oportunitat. I la veritat és que ho ha aconseguit: ara mateix és una peça molt valuosa per a l'esquema del tècnic alemany.

El ressorgiment d'Eric García

L'oportunitat va arribar en l'enfrontament contra el Benfica en la fase de grups de la Champions League. En aquell partit, Eric García no només va complir en tasques defensives, sinó que també va deixar la seva empremta anotant un gol crucial que va contribuir a la victòria. Aquest rendiment va demostrar que posseeix la qualitat necessària per ser titular i va cancel·lar la seva sortida, que semblava estar pràcticament decidida.

A partir d'aquell moment, Hansi Flick ha decidit atorgar-li un rol més protagonista en la defensa culer. Eric ja acumula 22 aparicions en la present temporada i prometen ser moltes més. A més, pot ocupar diverses posicions, cosa que permet al tècnic alemany donar descans tant als centrals com a Casadó o De Jong.

Ara bé, la consolidació d'Eric García té repercussions en la planificació esportiva del Barça. Actualment, Eric ha avançat Ronald Araújo, situant-se com a principal alternativa juntament amb Pau Cubarsí i Iñigo Martínez. I no només això, sinó que també ha provocat 2 ofertes pel charrúa.

Eric García es queda i arriben 2 ofertes per Ronald Araújo

Ronald Araújo, qui recentment va renovar el seu contracte fins al 2031, compta amb una clàusula de rescissió que, segons informes, se situa en 65 milions d'euros. Aquesta xifra, considerada accessible per a clubs d'elit, ha despertat l'interès d'equips com la Juventus i l'Arsenal. Ambdós equips ja van intentar fitxar Araújo durant el mercat d'hivern, però les negociacions no van prosperar i ho tornaran a intentar a l'estiu.

Amb la irrupció d'Eric García, Ronald Araújo podria canviar d'aires de cara al pròxim estiu. Juventus i Arsenal estan disposats a aprofitar la seva clàusula de rescissió per fer-se amb els seus serveis. La Juventus, particularment, ha mostrat interès constant en Araújo, i amb la necessitat de reforçar la seva defensa, podria reactivar el seu intent de fitxatge en la pròxima finestra de transferències.

Si Ronald Araújo decideix acceptar una d'aquestes ofertes i abandonar el Barça, el club català rebria una injecció econòmica significativa. Els 65 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió proporcionarien al club de Joan Laporta recursos valuosos per abordar altres àrees que requereixen reforços. Mentrestant, Flick sap que podrà comptar amb Eric García.