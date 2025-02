Oficial, intercanvi inesperat amb el PSG: 'Robert Lewandowski al·lucina amb Laporta'

Robert Lewandowski, davanter centre titular del Barça, té molts números de renovar el seu contracte amb el club culer fins al pròxim juny de 2026, però Joan Laporta li busca recanvi. De fet, per ser més precisos, Joan Laporta ja li ha trobat recanvi a Robert Lewandowski, qui, després de conèixer l'operació, simplement ha al·lucinat. Si bé és cert que el rendiment ofensiu i golejador de Robert Lewandowski està sent molt positiu, el Barça i Joan Laporta estudien fitxar el seu possible relleu: adeu PSG.

Robert Lewandowski ha estat la gran referència ofensiva del Barça en aquest inici de temporada. Ja suma 31 gols en 33 partits, xifres d'autèntic crack mundial, però que queden obsoletes tenint en compte l'edat del davanter polonès. Malgrat el seu gran començament de curs, des de fa algunes setmanes ha mostrat signes de cansament i falta de frescor, i Joan Laporta ja li busca relleu amb un intercanvi sorprenent.

El Barça sap que serà difícil desfer-se de Robert Lewandowski durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, però confessa que això no serà un problema a l'hora de fitxar. Ja es va intentar amb Vitor Roque i ara s'intentarà amb un altre jugador TOP que arribarà del PSG i que el Barça fitxarà tancant un intercanvi més que sorprenent: Lewandowski al·lucina. Joan Laporta ho té decidit: aquest pròxim mercat de fitxatges serà clau perquè el Barça millori el seu atac, també buscant un nou punta golejador que rellevi a Robert Lewandowski.

El Barça prepara l'adeu final de Robert Lewandowski, possible intercanvi amb el PSG gràcies a Joan Laporta

En principi, el pla del Barça era mantenir Robert Lewandowski com l'única opció per a l'atac fins que aquest acabés contracte, però ara sembla que tot ha canviat. Joan Laporta ha decidit modificar els seus plans per assegurar-se que el Barça no depengui únicament i exclusivament de Robert Lewandowski durant la pròxima temporada. I, en aquest sentit, sembla que el club català ha decidit fitxar a l'estiu per donar més solucions a Flick: intercanvi sorprenent tancat amb el PSG francès de Luis Enrique.

"A Lewandowski no li podem fer fora, però està vivint les seves últimes temporades al Barça", asseguren fonts del club, que recorden que el polonès no té contracte més enllà de 2026. La idea del Barça, com ja hem anat explicant a 'e-Notícies', no és altra que desvincular-se de Robert Lewandowski un cop aquest finalitzi el seu contracte, però abans també es vol fitxar. De fet, Joan Laporta té previst tancar un intercanvi que deixarà al·lucinant a totes les parts: se'n va un migcampista perquè arribi el davanter que ha de rellevar a Robert Lewandowski.

Oficial, intercanvi inesperat amb el PSG: 'Robert Lewandowski al·lucina amb Laporta'

L'actualitat del Barça no cessa i han sonat un munt de noms per ocupar el lloc de Robert Lewandowski. Ara bé, el Barça s'ha fixat en un i aquest juga al PSG de Luis Enrique, qui està interessat en fer-se amb els serveis d'un migcampista del Barça.

El Barça no compta amb Robert Lewandowski més enllà del 30 de juny de 2026 i Joan Laporta sap que és moment de buscar-li un reemplaçament de garanties. Joan Laporta ja ho sap i pretén tancar aquest intercanvi sorprenent durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau per a l'entitat catalana.

L'elegit, per molt que hagin sonat altres noms, és un futbolista del PSG: Randal Kolo Muani, davanter centre que no entra en els plans de Luis Enrique a París. Kolo Muani agrada molt a Flick i és l'elegit per reforçar l'atac del Barça: Laporta prepara un intercanvi per Frenkie de Jong, que sortiria en direcció al PSG.