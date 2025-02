Triple oferta per Ferran Torres: Deco li posa preu i l'AC Milan respon primer

Ferran Torres està completant una temporada excepcional al Barça. Encara que sol iniciar des de la banqueta, ha disputat una quantitat significativa de minuts, aprofitant cada oportunitat per demostrar el seu valor. El seu rendiment de cara al gol ha estat excel·lent, acumulant 10 gols en 25 partits en totes les competicions.

Malgrat la seva destacada actuació, el director esportiu del FC Barcelona, Deco, continua en la recerca d'un extrem de primer nivell per reforçar la plantilla de Hansi Flick. Noms com Nico Williams, Rafael Leão i Leroy Sané han estat vinculats al club català. La possible arribada d'algun d'aquests jugadors podria reduir les oportunitats de joc per a Ferran Torres.

Deco estudia vendre a Ferran Torres

A més de les possibles incorporacions, Ferran Torres enfronta una altra preocupació. Deco, conscient de la necessitat de generar ingressos per finançar nous fitxatges, ha considerat la venda de Ferran a causa del seu bon rendiment. Aquest rendiment ha atret l'interès de diversos clubs europeus, resultant en tres ofertes concretes.

L'AC Milan ha estat el primer a moure's, presentant una oferta de 25 milions d'euros pel davanter espanyol. No obstant això, Deco valora Ferran Torres en 30 milions i ha rebutjat la proposta inicial. Per la seva banda, el Borussia Dortmund i el Newcastle United també han mostrat interès en el jugador, però encara no han formalitzat les seves ofertes.

El futur de Ferran Torres, en l'aire

La situació de Ferran Torres al Barça és incerta. Encara que el seu rendiment ha estat notable, les possibles arribades d'extrems i la necessitat del club d'equilibrar les seves finances podrien portar a la seva sortida en el pròxim mercat de fitxatges. L'AC Milan ja ha mostrat el seu interès, i s'espera que altres clubs com el Newcastle o el Borussia Dortmund segueixin els seus passos en les pròximes setmanes.

La pilota és al terrat de Deco, qui haurà de decidir si aposta per l'extrem espanyol o si prioritza l'arribada d'un reforç de primer nivell. Per ara, Ferran Torres continua concentrat en el seu rendiment amb el Barça i en aprofitar cada minut que Flick li brindi. No obstant això, amb el mercat de fitxatges acostant-se, l'escenari podria canviar ràpidament si algun club interessat decideix acostar-se a la xifra que exigeix el conjunt de Laporta.