Màxima tensió, Gavi necessita sortir del Barça: el Manchester United ofereix 70 M€
El rol de Gavi al FC Barcelona podria canviar si el United s'endú el seu rival núm. 1
En les darreres setmanes, el que semblava una bassa d’oli s’ha convertit en un autèntic polvorí. El vestidor del Barça ha esclatat, i les primeres diferències i tensions no han trigat a sorgir. Potser només són rumors, però ja es parla obertament que Ferran Torres no està content amb l’arribada de Marcus Rashford.
També s’ha filtrat un possible enfrontament entre Gavi i Fermín López. Tenint en compte que cap dels dos s’ha pronunciat per desmentir les tensions entre ambdós, no es descarta que els rumors continguin part de veritat. Ara bé, més enllà del vessant personal, Gavi i Fermín també competeixen directament per un lloc a l’onze inicial.
Si tots estan disponibles, el més lògic és que tots dos comencin des de la banqueta, però tot i així continuen sent competència. A la mitjapunta només n’hi cap un, i precisament per això, Gavi estaria encantat si Fermín acceptés l’oferta del Manchester United. Els ‘red devils’ són coneixedors que el Barça necessita una gran venda per poder equilibrar els seus comptes.
El Barça rep una gran oferta per Fermín López
Fermín López podria convertir-se en el gran protagonista del darrer tram del mercat estival a causa d’una oferta sense precedents. El Manchester United ha posat damunt la taula una quantitat que ronda els 70 milions d’euros. A l’entitat dirigida per Joan Laporta reconeixen que aquesta proposta arriba en un moment clau.
Hansi Flick no pot garantir a Fermín López que sempre tindrà lloc a l’onze inicial, ja que la figura de Dani Olmo li tanca, de moment, aquesta possibilitat. Als seus 22 anys, Fermín ha demostrat sobradament la seva gran qualitat i potencial per brillar en grans escenaris, però la competència interna fa que no sigui titular indiscutible a l’equip. I això és el que vol aprofitar el Manchester United.
Fermín López està sent seduït pel Manchester United
El Manchester United es troba en plena reconstrucció després d’una temporada molt decebedora a nivell de resultats. Amorim ha demanat reforços i la directiva està d’acord a proporcionar-los, així que Fermín s’ha convertit en el gran objectiu. L’andalús sempre ha manifestat el seu desig de triomfar al Camp Nou, però si no té la regularitat que espera podria fer les maletes.
Fermín López sap que la gran competència al mig del camp del Barça fa que no tingui un lloc segur a l’equip inicial. D’altra banda, el Barça sap que amb el seu traspàs solucionaria bona part dels seus problemes econòmics. Fermín serà, sens dubte, el gran protagonista en les properes setmanes, sigui quina sigui la decisió final de club i jugador.
