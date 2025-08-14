Máxima tensión, Gavi necesita su salida del Barça: El Manchester United ofrece 70 M€

En las últimas semanas, lo que parecía una balsa de aceite se ha convertido en un auténtico polvorín. El vestuario del Barça ha estallado, y las primeras diferencias y tensiones no han tardado en aparecer. Puede que solo sean rumores, pero ya se habla abiertamente que Ferran Torres no está contento con la llegada de Marcus Rashford.

También se ha filtrado un posible enfrentamiento entre Gavi y Fermín López. Habida cuenta que ninguno se ha pronunciado para desmentir las tensiones entre ambos, no se decarta que los rumores contengan parte de verdad. Ahora bien, más allá de lo personal, Gavi y Fermín también compiten directamente por un sitio en el once inicial.

Si todos están disponibles, lo más lógico es que ambos comiencen desde el banquillo, pero aun así siguen siendo competencia. En la mediapunta solo cabe uno, y precisamente por ello, Gavi estaría encantado si Fermín acepta la oferta del Manchester United. Los 'red devils' son conocedores de que el Barça necesita una gran venta para poder equilibrar sus cuentas.

El Barça recibe una gran oferta por Fermín López

Fermín López podría convertirse en el gran protagonista del último tramo del mercado estival debido a una oferta sin precedentes. El Manchester United ha puesto encima de la mesa una cantidad que ronda los 70 millones de euros. En la entidad dirigida por Joan Laporta reconocen que dicha propuesta llega en un momento clave.

Hansi Flick no puede garantizar a Fermín López que siempre tendrá sitio en el once inicial, pues la figura de Dani Olmo le cierra, de momento, esta posibilidad. A sus 22 años, Fermín ha demostrado sobradamente su gran calidad y potencial para brillar en grandes escenarios, pero la competencia interna hace que no sea titular indiscutible en el equipo. Y eso es lo que quiere aprovechar el Manchester United.

Fermín López está siendo seducido por el Manchester United

El Manchester United se encuentra en plena reconstrucción tras una temporada muy decepcionante a nivel de resultados. Amorim ha pedido refuerzos y la directiva está de acuerdo en proporcionarlos, así que Fermín se ha convertido en el gran objetivo. El andaluz siempre ha manifestado su deseo de triunfar en el Camp Nou, pero si no tiene la regularidad que espera podría hacer las maletas.

Fermín López sabe que la gran competencia en la medular del Barça hace que no tenga un lugar seguro en el equipo inicial. Por otra parte, el Barça sabe que con su traspaso solucionaría buena parte de sus problemas económicos. Fermín será, sin duda, el gran protagonista en las próximas semanas, sea cual sea la decisión final de club y jugador.