Oficial, venut al Bayer Leverkusen: Xabi Alonso s'acomiada, Raúl Asencio ha guanyat
El Reial Madrid s'haurà de conformar amb Asensio, ja que un dels objectius de Xabi Alonso se'n va al Leverkusen
El nou entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, es resisteix a donar per tancada la plantilla a l'espera d'alguna incorporació d'última hora. El tècnic basc és conscient de les necessitats que arrossega l'equip des de la temporada passada i pretén donar-hi solució abans de l'inici del campionat. Ho tindrà difícil el tècnic madridista tenint en compte les paraules del seu president, Florentino Pérez, que don per finalitzat el mercat de fitxatges.
El president blanc considera que el club ja ha fet un esforç més que important des del punt de vista econòmic. Excepte que es produeixi una venda inesperada en els pròxims dies, difícilment arribaran nous reforços al Bernabéu. Per la seva banda, Xabi Alonso considera fonamental l'arribada d'un migcampista organitzador i d'un nou central que acompanyi Dean Huijsen.
El Real Madrid es fixa en el Sevilla
Xabi Alonso havia trobat una bona oportunitat de mercat al Sevilla: parlem de Loïc Badé, peça fonamental aquesta temporada a la defensa hispalenca. Tanmateix, el central francès té una oferta molt interessant del Bayer Leverkusen. La seva joventut i qualitat el converteixen en una gran opció per al Real Madrid, però el Sevilla té molt avançat el seu traspàs a l'equip alemany.
El gran beneficiat de la no arribada de Loïc Badé al Real Madrid serà Raúl Asencio. Sense la competència del francès, Asencio tindrà més minuts dels esperats en un principi. El jugador del planter ha estat criticat pels seus greus errors al Mundial de Clubs, cosa que havia portat Xabi Alonso a voler reforçar la defensa amb un altre central de nivell.
Raúl Asencio surt guanyant
Leverkusen i Sevilla ja estan negociant el traspàs de Loïc Badé, que s'allunya definitivament del Real Madrid. El traspàs es podria tancar per 25 milions. I, davant d'aquest escenari, Xabi Alonso ha decidit que el millor és apostar per Raúl Asencio.
El jugador del planter, que va aparèixer en un moment de màxima necessitat durant la temporada passada, ara mateix és el cinquè central de la plantilla. Xabi Alonso confia més en Huijsen, Rüdiger, Militao i Alaba que en ell. Tanmateix, Raúl Asencio no es rendeix.
Sap que sense l'arribada d'un nou central com Loïc Badé encara té opcions de capgirar la situació. Tot i que Xabi Alonso no acaba de confiar en ell, Raúl Asencio no vol deixar passar l'oportunitat. Té fitxa del primer equip i contracte per diversos anys més, així que ha de mostrar la seva millor versió per no marxar traspassat en el futur.
