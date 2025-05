Laporta respon a l'amenaça de Julián Álvarez amb un fitxatge millor: 'És únic'

S'acosta l'estiu i, amb això, a poc a poc s'anirà dissipant el xivarri absolut en què està instaurat el barcelonisme. Tot això s'anirà tornant en els habituals nervis i la constant incertesa que suposa el mercat de fitxatges d'estiu al Barça. Especialment al Barça. Per a aquest any s'esperen diversos moviments, però cap d'ells de grans quantitats, ja que la situació financera i l'amenaça del Fair Play Financer continuen assetjant Joan Laporta.

Però, malgrat això, comencen a sorgir indicis d'il·lusió per a l'any vinent. I és que comencen a aparèixer a l'horitzó les eleccions presidencials d'estiu del 2026. Com és habitual en aquests casos, els candidats presenten les seves candidatures amb promeses de fitxatges persuasius. De vegades són simples cants de sirena, però altres vegades es compleixen.

I ja ha transcendit a la premsa esportiva que algun que altre aspirant a mandatari està per la labor de portar un davanter centre de gran entitat, com Julián Álvarez. De fet, la posició de davanter centre i els candidats a ocupar-la serà un dels grans temes de debat per als comicis. El contracte de Robert Lewandowski finalitzarà i el polonès, amb gairebé 38 anys, no continuarà sent el '9' del Barça a partir de la 2026/27.

Tampoc apareix per la Masia cap ariet que a un any vista es consideri com a davanter centre titular en el primer equip del Barça. En resumides comptes, que caldrà acudir al mercat. I Julián Álvarez, sens dubte, és una opció molt atractiva per al barcelonisme. Davant aquesta gran amenaça dels seus adversaris electorals, Joan Laporta, segons apunten des de la premsa barcelonista, valora una opció encara més llaminera, si cap. No és altre que Erling Haaland.

Erling Haaland, el somni de Joan Laporta

Ja sabem de sobres que el noruec és el gran caprici de Joan Laporta. Ho és des del primer dia que va reprendre la seva aventura com a mandatari. I ho continuarà sent fins que aconsegueixi el seu fitxatge. Sí que és cert, d'altra banda, que la situació s'ha complicat després que Erling Haaland renovés el seu contracte fins al 2034 amb el City. No obstant això, ja està apalabrat que quan vulgui marxar, el club anglès no posarà moltes traves; això sí, tampoc el deixarà marxar a qualsevol preu.

A més, hi ha dues noves variables en l'equació que podrien acostar Erling Haaland al Barça. El primer d'ells és la marxa de Pep Guardiola, que acaba contracte el 2026 (més una temporada opcional). Quan el de Santpedor decideixi acabar el seu camí a l'Etihad, es produirà un canvi de cicle i això implica algun dany col·lateral, com que algun jugador també consideri que ha arribat l'hora de canviar d'aires.

D'altra banda, Erling Haaland no ha amagat en cap moment que Lamine Yamal li sembla un jugadoràs. Fins i tot ho ha publicat a les seves xarxes socials en repetides ocasions. I hi ha algun millor escuder per a un davanter d'àrea que un bon centrador? Sigui com sigui, es reuneixen diversos factors que fan pensar que l'arribada d'Erling Haaland al Barça el 2026 ja no es considera tan utòpic com es considerava fa uns mesos.