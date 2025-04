Erling Haaland, davanter centre del Manchester City, té contracte amb el club anglès fins al 2034, però la veritat és que té una clàusula de rescissió assequible que li permetria sortir. Tenint en compte que es tracta d'un dels millors davanters del món, Barça i Reial Madrid el tenien en les seves respectives agendes, però Erling Haaland ha sorprès. I és que el davanter noruec, campió de la UEFA Champions League amb el Manchester City, ha revelat el seu possible nou destí: ni Barça ni Reial Madrid, Haaland té un altre somni.

Barça i Reial Madrid, dos dels clubs més importants del món, volien fer-se amb el fitxatge d'Erling Haaland, però la veritat és que sembla que ho tindran complicat. Erling Haaland té un contracte de llarga durada signat amb el Manchester City i, en cas de trencar-lo, el davanter noruec sembla tenir clar el seu nou destí, que seria sorprenent. De fet, el mateix Erling Haaland ja ho confirma amb un gest més que sorprenent: ni Barça ni Reial Madrid estan en el cap d'Erling Haaland, almenys per ara.

La temporada d'Erling Haaland al Manchester City no ha estat bona, igual que la de gairebé tot l'equip de Pep Guardiola. El City està lluny de la lluita per la Premier League, fora de les fases finals de la Champions League i només té el gran objectiu d'assolir llocs europeus. És, per tot això, que no és estrany pensar que Erling Haaland pugui tenir el cap en un altre gran club: Barça i Real Madrid esperen, però el davanter té plans diferents.

Ni Barça ni Reial Madrid, Erling Haaland tria el seu nou destí: 'Són els millors'

La ronda de quarts de final de la Champions League està deixant grans partits i, sobretot, grans actuacions corals. Una d'aquestes va ser protagonitzada pel PSG de Luis Enrique, que va perdre (3-2) davant l'Aston Villa, però que va poder avançar de ronda per l'avantatge de l'anada. Davant aquest gran partit, Erling Haaland va ser un dels protagonistes que es va rendir davant el monitor: va reaccionar i va aplaudir el partit del PSG, un gest no passat per alt.

A través del seu compte oficial de Snapchat, Erling Haaland va publicar una fotografia on es podien veure els jugadors del PSG de Luis Enrique celebrant el segon gol del partit. El número 9 del Manchester City va afegir un comentari a la instantània: "Molt bons PSG". El gest d'Erling Haaland no ha estat ignorat per un PSG que segueix en cerca de davanter centre: els de Luis Enrique deixen tocats a Barça i Reial Madrid.

Aquesta publicació ha generat reaccions molt dispars en l'afició del conjunt dirigit per Pep Guardiola. Per a molts és inusual i molt inapropiat que un jugador reaccioni públicament a una actuació d'un equip contrari i més tenint en compte el nivell del Manchester City actual.