Anunci oficial del Barça, KO per al Vila-real: Flick ja està pensant en la solució

Ansu Fati té clar que la seva etapa al FC Barcelona acabarà aquest estiu. No hi ha una altra possibilitat. Hansi Flick ha deixat clar, per activa i per passiva, que no compta amb el ‘10’ per al futur de l'equip.

Davant aquesta realitat, Deco ja treballa per buscar-li un nou destí que li permeti rellançar la seva carrera.

Durant mesos, s'ha rumorejat sobre el possible retorn d'Ansu Fati al Sevilla. Allà va jugar de nen i guarda bons records.

No obstant això, també ha guanyat força l'opció que marxi a Portugal. Tant l'Oporto com l'Sporting sospiren per fer-se amb els seus serveis, i no seria estrany que algun dels dos aconsegueixi tancar el seu fitxatge.

Però no només a Europa hi ha interès pel davanter blaugrana. Des de Qatar i l'Aràbia Saudita també han mostrat interès en Ansu Fati.

Amb la presència d'aquestes ofertes, està clar que, malgrat el seu baix rendiment recent, oportunitats per sortir del Barça no li faltaran. El record de la seva millor versió encara segueix viu en la memòria de molts.

La possible arribada al Celta de Vigo

Enmig d'aquest panorama, el Celta de Vigo ha entrat en escena com un pretendent inesperat per a Ansu Fati.

El club gallec compta amb Ilaix Moriba, un dels grans amics del davanter blaugrana i també exjugador del Barça, que està cedit allà.

La possibilitat de retrobar-se amb Ilaix podria ser un motiu perquè Ansu accepti l'oferta del Celta.

Si Ilaix Moriba continua al Celta la pròxima temporada, les opcions perquè Ansu Fati es traslladi a Vigo creixen considerablement.

La idea de reunir-se amb un amic i jugar amb confiança podria ajudar-lo a recuperar aquelles sensacions perdudes que el van fer brillar en el seu dia.

Un canvi necessari per a Ansu Fati

Està clar que, per a Ansu Fati, canviar d'aires serà fonamental per rellançar la seva carrera. Els pocs minuts que ha tingut i la falta de confiança de Hansi Flick l'han deixat en una situació complicada al Barça.

Sortir del club, encara que sigui temporalment, pot ser la clau perquè el jove jugador torni a mostrar el seu millor nivell.

Aquest estiu serà decisiu per al futur d'Ansu Fati. La directiva i el propi jugador hauran de decidir quin serà el millor destí.

Sia a LaLiga, Portugal o a l'estranger, l'important és que el ‘10’ del Barça pugui retrobar-se amb l'èxit i tornar a brillar als terrenys de joc.