Deco dona l'ordre, robatori històric al Reial Madrid: Fitxatge TOP, és millor que Marc Casadó

Marc Casadó ha estat una de les grans sorpreses del Barça aquesta temporada. Hansi Flick va apostar pel canterà des del primer moment i el jove pivot va respondre amb actuacions memorables. La seva actuació en el Clàssic de la primera volta al Bernabéu encara ressona amb força entre l'afició culer.

Tanmateix, la sort no ha acompanyat Marc Casadó en els últims mesos: una inoportuna lesió l'ha tingut apartat dels terrenys de joc en el tram final. Aquesta situació, sumada a la recuperació de Frenkie de Jong i la presència de Bernal, fan que Deco hagi de valorar el seu futur. El director esportiu necessita forçar certes sortides per poder realitzar nous fitxatges, i Casadó podria ser el sacrificat.

Deco revoluciona el centre del camp amb un fitxatge sorpresa

Mentre Marc Casadó lluita contra les adversitats, Deco prepara un moviment que podria marcar un abans i un després. Ha posat els seus ulls en un perfil molt semblant al de Casadó, però amb més projecció i rendiment: Adam Wharton. I el Barça ja valora el seu fitxatge.

Wharton és un centrecampista jove del Crystal Palace que està en l'òrbita dels dos grans del futbol espanyol, Real Madrid i Barça. A més, equips com el Liverpool també segueixen molt de prop la seva evolució. Deco pretén que el Barça s'avanci en aquesta ajustada pugna i que aconsegueixi un fitxatge que seria un cop directe al seu etern rival, el Real Madrid.

El fitxatge d'Adam Wharton pel FC Barcelona suposaria un cop dur per al Real Madrid. Els blancs també estan interessats en el jugador anglès, que destaca per la seva visió de joc, capacitat física i talent per a la recuperació. El seu perfil encaixa en la filosofia d'ambdós clubs, però la influència de Deco al Barça podria ser decisiva.

Què significa aquest fitxatge per a Marc Casadó i el futur del Barça?

Si Deco aconsegueix convèncer Wharton perquè fitxi pel Barça, l'impacte no només serà esportiu, sinó estratègic. El Real Madrid perdria una opció valuosa per reforçar el seu centre del camp, just quan la competència en aquesta zona s'endureix. Per la seva banda, el club català hauria de prendre una decisió amb Marc Casadó.

L'arribada d'Adam Wharton al Barça podria complicar encara més la seva situació. Ara mateix, Marc Casadó està per darrere de Frenkie de Jong en la rotació de Flick. A més, la presència de Bernal l'any que ve també s'ha de tenir en compte.