És oficial, Deco tanca un fitxatge de 500.000 € per poder vendre Robert Lewandowski.

La temporada 2024/25 del Barça ha deixat sensacions trobades. Encara que l'equip no ha pogut assolir la final de la Champions, Deco pot sentir-se satisfet amb la feina realitzada a nivell de planificació esportiva. Amb recursos limitats ha construït una plantilla competitiva que ha permès al club lluitar en totes les competicions.

L'aposta per La Masia i algunes decisions estratègiques, com la incorporació de Dani Olmo, han estat fonamentals per mantenir el Barça a l'elit. No obstant això, Deco és conscient que el vestidor necessita certs retocs per seguir sent competitiu en el futur.

Deco té un pla amb Robert Lewandowski

El Barça s'enfronta a restriccions financeres que obliguen a forçar certes sortides per poder realitzar noves incorporacions. En aquest context, noms com Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen i Robert Lewandowski han estat mencionats com a possibles sortides. En particular, la situació de Lewandowski està sent reavaluada per Deco malgrat la seva capacitat golejadora.

El davanter polonès, de 36 anys, té contracte fins al 2026. Laporta i Flick han mostrat interès en estendre el seu contracte fins al 2027, però Deco té altres plans. Considera que és el moment ideal per vendre Robert Lewandowski i llançar-se a per al seu successor, que només costa 500.000 euros.

Una aposta de futur de Deco

En aquest escenari, Deco ha centrat la seva atenció en Marc Domènech, un jove davanter de 18 anys que milita al RCD Mallorca. El Barça ja va intentar fitxar-lo l'estiu passat, oferint 500.000 euros, però el club balear exigia 1,5 milions, cosa que va impedir l'acord.

Marc Domènech ha destacat al Mallorca B, anotant 9 gols en 26 partits, i ja ha debutat amb el primer equip a LaLiga, acumulant 182 minuts en sis encontres. El seu contracte actual amb el Mallorca s'estén fins al 2029. Amb una clàusula de rescissió de 4 milions d'euros, que podria augmentar a 10 milions si es guanya la fitxa del primer equip.

Deco envia un missatge a Robert Lewandowski

La incorporació de Marc Domènech no implicaria una substitució immediata de Robert Lewandowski, però sí enviaria un missatge clar sobre la direcció que vol prendre el club català. Deco busca rejovenir la plantilla i assegurar el futur del Barça amb talent jove i prometedor.

A més, el canvi de representant de Marc Domènech, ara sota la tutela de Pini Zahavi, qui també representa Lewandowski i Hansi Flick, podria facilitar les negociacions. Zahavi manté una bona relació amb la directiva del Barça, cosa que podria ser clau per tancar el fitxatge. Deco ho sap i per això ha apostat pel seu fitxatge.