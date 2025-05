Mikel Arteta i Pep Guardiola miren al Bernabéu: Oferta de 100 milions, fitxatge TOP

La mala temporada del Real Madrid podria tenir conseqüències imprevisibles en el futur immediat. Diversos pesos pesants del club han defraudat i podrien veure's obligats a abandonar l'entitat aquest mateix estiu.

Aquesta situació ha alertat a grans equips d'Europa, que ja han posat els seus ulls en el Santiago Bernabéu per aprofitar l'oportunitat.

Arsenal i Manchester City, dos projectes amb diferents realitats

Mikel Arteta i Pep Guardiola, entrenadors de l'Arsenal i Manchester City respectivament, analitzen el mercat amb atenció.

L'Arsenal travessa un moment il·lusionant a la Premier League i segueix viu a la Champions League.

Per la seva banda, el Manchester City, encara que té un projecte consolidat, també busca reforçar la seva plantilla per tornar al cim. Ambdós equips estan disposats a apostar fort per reforçar-se amb jugadors de primer nivell.

Rodrygo, l'objectiu comú per a Arteta i Guardiola

Malgrat que l'Arsenal i el Manchester City viuen moments diferents, ambdós tècnics coincideixen en un mateix objectiu del Real Madrid: Rodrygo Goes.

El brasiler, que va arribar al Real Madrid amb grans expectatives, no ha acabat d'explotar a la capital espanyola.

Per això, tant Arteta com Guardiola creuen que Rodrygo pot ser un reforç fonamental en els seus respectius projectes.

Ofertes milionàries per al brasiler

Per aconseguir el fitxatge de Rodrygo, tant l'Arsenal com el Manchester City estan disposats a presentar ofertes superiors als 100 milions d'euros.

Aquesta xifra suposa un rècord històric per a un jugador del Real Madrid que sortís en traspàs, i reflecteix la qualitat i el potencial que ambdós clubs veuen en l'extrem brasiler. La competència serà ferotge, i el Madrid haurà de prendre una decisió difícil.

La possible venda i les seves conseqüències per al Real Madrid

La sortida de Rodrygo suposaria un canvi important per al Real Madrid. D'una banda, l'entitat blanca aconseguiria una gran quantitat de diners que podria invertir en fitxatges per reforçar altres posicions.

No obstant això, perdre un jugador amb talent i projecció com Rodrygo també deixaria un buit complicat d'omplir a la plantilla.

La decisió dependrà en gran mesura de la planificació del club i de l'arribada de reforços que puguin cobrir la seva absència.

En definitiva, la temporada irregular del Real Madrid obre la porta a importants moviments en el mercat.

L'interès de l'Arsenal i Manchester City per Rodrygo posa en alerta a l'entitat blanca. L'estiu promet ser decisiu per al futur del brasiler i del Real Madrid.