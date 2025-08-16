KO a Andreas Christensen: el Barça s'interessa per l'estrella del seu rival núm. 1
Amb els deures fets, Deco ja comença a plantejar-se més fitxatges per al Barça
Carpeta de fitxatges totalment tancada al Barça. En general, la sensació a l'entorn culer és positiva pel que fa als jugadors que han arribat aquest estiu al vestidor. A excepció de la defensa, on ha marxat inesperadament Iñigo Martínez, les altres demarcacions han fet un pas endavant pel que fa a qualitat
I encara que encara s'han de tractar de solucionar algunes tasques pendents en aquests últims dies de mercat, com la inscripció de diversos futbolistes, Deco ja mira de cua d'ull al 2026. Òbviament, a un any vista és pràcticament impossible saber quines seran les necessitats de l'equip, ja que la temporada és molt llarga i de tot pot passar. Tanmateix, no hi ha cap dubte que el Barça haurà de fitxar un central
Per a aquesta temporada, almenys fins al gener, Cubarsí serà el gran guardià, mentre que Andreas Christensen i Araujo seran els qui lluitaran per acompanyar-lo al centre de la defensa. La tasca de quart central, quan sigui necessària, l'executarà algun dels dos laterals suplents, Gerard Martín i Eric García. L'economia de l'entitat no permet que pugui ser d'una altra manera; almenys, de moment
Amb tot, Deco ja ha començat a rastrejar el mercat per identificar algun central de categoria que pugui arribar al Barça per lluitar per formar parella de ball amb Cubarsí. I, per ara, segons informa El Nacional, el favorit és un futbolista que precisament coneixen a la perfecció a Can Barça, ja que fa poc es van veure les cares. Es tracta d'Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni, candidat número 1
El central de l'Inter de Milà va fer una excel·lent eliminatòria de Champions League a les semifinals de la competició el curs passat davant el Barça. Inamovible als esquemes de l'elenc nerazzurri, Alessandro Bastoni és també un dels líders de la selecció italiana. Sens dubte, un dels millors centrals del món
A dia d'avui, la seva sortida de l'Inter es preveu molt complicada, ja que no el deixaran marxar a qualsevol preu. No obstant això, el proper estiu ja només li quedaran dos anys de contracte i, amb això, des de La Beneamata podrien abaixar les seves pretensions econòmiques. Al Barça són optimistes amb això, ja que, a més, Alessandro Bastoni ha deixat algun que altre gest a l'entitat culer els últims mesos
Sense anar més lluny, precisament en el marc d'aquelles semis de Champions, Alessandro Bastoni es va rendir davant el talent de Lamine Yamal, dedicant-li diverses declaracions d'afecte i admiració. Sigui com sigui, el Barça treballarà dur per poder lligar un central d'aquesta categoria. Probablement, Alessandro Bastoni es troba actualment, als seus 26 anys, en el clímax de la seva trajectòria esportiva
Es va criar a l'Atalanta i el 2017 l'Inter ja va fer una forta inversió de 30 milions pel seu fitxatge, tot i que després el va deixar cedit a la Dea i més tard al Parma. Des del 2019, però, Alessandro Bastoni és el capità general de l'entramat nerazzurri i un dels grans noms del futbol transalpí
Alessandro Bastoni seria el sisè
Cal recordar que al Barça no hi juga cap italià des que va marxar Gianluca Zambrotta el 2008. De fet, va ser a la primera dècada d'aquest segle quan vam veure de blau i grana els cinc italians de la història culer. A més de Zambrotta, vam veure de blaugranes Demetrio Albertini, Francesco Coco, Thiago Motta i Andrea Orlandi, tot i que aquest últim només va jugar un partit amb el primer equip quan era al filial
Alessandro Bastoni, doncs, seria el sisè d'aquesta sorprenentment efímera llista. De moment, Deco té subratllat el seu nom en groc i ja serà a partir del juliol del 2026 quan comenci a negociar per ell. Això sí, la competència es preveu dura, ja que s'espera un gran nombre d'equips interessats a fer-se amb els serveis d'Alessandro Bastoni
En cas que es compleixi, els grans damnificats serien, sens dubte, Araujo i Andreas Christensen, que veurien minvades les seves opcions de formar part de la titularitat. Alessandro Bastoni arribaria amb la idea de ser l'homòleg de Cubarsí als onzes
Més notícies: