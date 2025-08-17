Confirmat, el Reial Madrid ja ha triat el substitut de Rodrygo: juga a l'Oporto
El Reial Madrid estudia noves alternatives per substituir Rodrygo Goes
El davanter del Real Madrid, l'internacional brasiler Rodrygo Goes, viu el moment més incert de la seva carrera futbolística. Fa un any, la seva vàlua i valor, d'estar al més alt, s'han acabat ensorrant fins al punt de poder sortir del club blanc. El Real Madrid va pagar pel davanter carioca la quantitat de 45 milions el 2018 quan era l'estrella del Santos brasiler
Va passar pel peatge del filial, el Castilla, per convertir-se en un davanter que va meravellar a la Champions 2021/22, la Champions de les remuntades. Les virtuts futbolístiques de Rodrygo sempre han estat lligades a la seva capacitat per llegir el joc, a diferència de Vinícius. El seu compatriota ha hagut de fer un esforç en la presa de decisions, d'escollir la més correcta abans de convertir-se en un dels davanters més desequilibrants.
El problema del Madrid és que tot el seu talent s'ha agrupat a la zona esquerra, sent Vinícius l'amo de la banda esquerra, fins ara. Rodrygo, amant de l'esquerra, ha vist com ha hagut de desplaçar-se a la dreta. Mbappé també té la banda esquerra com la seva zona natural, a la qual sembla que Xabi Alonso el vol tornar aquesta pròxima temporada
El Real Madrid pregunta per Rodrigo Mora
La continuïtat de Rodrygo Goes al Madrid no està assegurada i podria sortir en cas que arribi una bona oferta. En aquest context, el club de Chamartín està explorant noves opcions per reforçar la seva plantilla en un futur pròxim. La direcció del club blanc s'ha interessat en un jove talent de 18 anys que juga al Porto
Rodrigo Mora ha tingut, la passada temporada, un paper destacat a l'equip portuguès, disputant 23 partits, anotant 10 gols i donant 4 assistències. L'staff tècnic del Madrid veu en Mora un futbolista amb gran potencial i que podria encaixar en el seu projecte a llarg termini. El club blanc ha iniciat els contactes amb el Porto per veure i analitzar la possibilitat d'incorporar-lo a la plantilla
El pla del Real Madrid amb Mora
La idea del Real Madrid passa per fitxar el jove davanter i cedir-lo a un altre club, si pot ser, de Champions perquè vagi guanyant experiència. Mora es destaca per ser un davanter amb gran capacitat anotadora, podent jugar en totes les posicions d'atac. La seva polivalència i versatilitat el fan un atacant complet a l'hora d'anotar i crear perill a l'àrea contrària
El seu gran rendiment al Porto, aquesta passada temporada, indica el seu talent i capacitat per continuar progressant i convertir-se en un davanter important. Encara que no hi ha res tancat, el club blanc segueix molt atent a la situació del jove portuguès. El seu fitxatge podria acabar concretant-se en els pròxims mesos, tenint en compte que el jove talent és seguit per altres equips
Més notícies: