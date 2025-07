Adeu Julián Álvarez, el Barça tira la casa per la finestra: és el millor '9' del món

La direcció esportiva culer té com a objectiu prioritari trobar el substitut ideal de l'ariet polonès Robert Lewandowski. El davanter polonès complirà aquest mes d'agost 37 anys i al Barça són conscients que no estarà jugant eternament. L'objectiu és que per a l'estiu vinent es pugui tenir un '9' de garanties que asseguri el futur a la davantera culer

Tot i que Lewandowski continua rendint a un nivell altíssim, els seus 42 gols la passada temporada ho demostren, es troba a la fase final de la seva carrera. Lewandowski té contracte fins al juny de 2026, encara que li agradaria seguir una temporada més. Aquest desig dependrà, en gran mesura, del nivell ofert a la nova campanya que està a punt de començar

Deco hauria començat a valorar alternatives sabent que té un cert temps per davant, sense presses però sense pauses. Molt s'ha parlat que el gran favorit podia ser Julián Álvarez, l'actual killer de l'Atlético de Madrid. Tanmateix, les darreres setmanes, està sonant amb força el nom del millor '9' del món: Erling Haaland

El davanter noruec, a l'agenda de Deco

L'estrella del Manchester City no ha viscut la seva millor temporada sota les ordres de Pep Guardiola, encara que ha renovat recentment fins a 2034. Malgrat els seus bons registres, Haaland ha estat lluny de la seva millor versió i el seu equip, lluny de les expectatives creades. El City està fent un esforç econòmic important per dur a terme una renovació profunda a la seva plantilla

Al Barça, es creu que si el City no aconsegueix tornar a l'elit, el davanter noruec podria forçar la seva sortida del City. Joan Laporta treballa amb un pla estratègic financer per a 2026 que podria permetre un fitxatge d'aquesta magnitud. La sortida de Lewandowski alliberaria una fitxa important i, en cas de tancar-se diverses vendes claus, el fitxatge del noruec podria ser una realitat

2026, data clau per al substitut de Lewandowski

Des del Barça es treballa amb la idea que l'estiu vinent l'equip hauria de tenir el substitut del davanter polonès. Encara que Julián Álvarez agrada molt a Flick per la seva polivalència i experiència a la Lliga, Haaland continua sent el gran desitjat. La seva joventut, capacitat golejadora i físic imponent el converteixen en el perfil idoni per liderar el nou projecte

Tot i que s'albira una operació de molta dificultat, Joan Laporta i Deco no la descarten. El davanter nòrdic compta amb clàusules que poden facilitar la seva sortida del City, si el jugador així ho requereix. El Barça segueix de prop la seva situació i la propera temporada dictarà sentència en un sentit o altre