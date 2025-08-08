Confirmat, Flick es reuneix amb el nou Alessandro Bastoni: 'Fitxatge urgent, només 5M'
El Barça treballa en el fitxatge del nou Alessandro Bastoni, que arribaria a l’equip per només 5 milions d’euros
El Barça té entre cella i cella el fitxatge d'Alessandro Bastoni, defensa central de l'Inter de Milà, però la seva arribada és complicada a aquestes alçades de mercat de fitxatges. Tot i això, el Barça insisteix que seguirà treballant per fitxar Alessandro Bastoni, encara que ja prepara un pla alternatiu ideat per Hansi Flick, entrenador del club culer. Flick era un gran defensor d'Iñigo Martínez i, per tant, recalca que la baixa del defensa central basc s'ha de suplir amb un nou fitxatge: és urgent, només 5M.
Amb la sortida d'Iñigo Martínez i amb la venda dels seients VIP, el Barça és optimista i somia tancar el fitxatge d'Alessandro Bastoni, defensa de l'Inter italià. Ara bé, fonts del Barça una mica més realistes apunten que el club anirà amb tot a per un altre central que també agrada molt a Flick: només costa 5 milions. Flick és el primer que aposta pel fitxatge d'Alessandro Bastoni, però l'entrenador alemany vol que es fitxi ja i, per tant, s'ha reunit amb un altre defensa central.
Són molts els mitjans que asseguren que el Barça no fitxarà per rellevar Iñigo Martínez, però 'e-Notícies' pot confirmar que el club està treballant en silenci per fitxar defenses. La idea principal de Deco passa per lluitar o, si més no, intentar, el fitxatge d'Alessandro Bastoni, que té un valor de mercat de 80 milions d'euros. Ara bé, el Barça és sincer amb Flick i sap que el fitxatge d'Alessandro Bastoni està complicat, per la qual cosa Flick s'ha posat a treballar en una alternativa immediata.
El mercat de fitxatges d'estiu segueix obert, per la qual cosa el Barça encara pot reaccionar a la inesperada baixa d'Iñigo Martínez, que fitxarà per l'Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo. Alessandro Bastoni i Andrés Cuenca són les principals alternatives, però Flick ha plantejat una opció valorada en 5 milions d'euros i el Barça ha decidit estudiar-la seriosament. El pressupost és limitat, però Flick sap que, un cop es tingui 'fair play', el Barça disposarà de diners per afrontar l'arribada d'un defensa amb capacitat per ser titular.
Alessandro Bastoni és el gran somni del Barça i de Joan Laporta, que sap que el barcelonisme està 'plorant' la marxa d'Iñigo Martínez, el famós 'capità sense braçalet' culer. El Barça ha preguntat per Alessandro Bastoni, representat per 'TMPsoccer', però de moment no ha rebut resposta d'un Inter que demanaria uns 75 milions pel defensa italià. Flick sap que l'arribada d'Alessandro Bastoni és complicada, per la qual cosa ha activat el 'Pla B': només necessita 5 milions, ja s'ha reunit amb el defensa central.
Flick el truca i accepta venir al Barça: "El nou Alessandro Bastoni costaria 5 milions..."
La baixa d'Iñigo Martínez a 10 dies per començar el campionat de Lliga és sensible i el Barça sap que Flick està molt enfadat. Lluny d'arronsar-se, Flick s'ha posat les piles i està treballant per signar el seu nou defensa central titular. Flick voldria Alessandro Bastoni, però reconeix que l'arribada de l'italià és pràcticament impossible a aquestes alçades del mercat de fitxatges d'estiu.
Amb l'opció d'Alessandro Bastoni encara en fase molt inicial, el Barça està avançant en la recuperació del defensa de Terrassa Mika Mármol, que estava jugant a Las Palmas. El Girona de Míchel volia pagar 10 milions pel defensa, però el Barça té el 50% dels drets i podria repescar el central per només 5.
Dit i fet: Flick ha donat llum verda a una operació que serviria per oblidar-se, almenys per ara, de l'italià Alessandro Bastoni, que seguiria jugant a l'Inter de Milà.
