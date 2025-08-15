Ni 100 ni 150, el nou Robert Lewandowski costa 500 milions: Deco accepta i paga
Deco ja té apuntat a l'agenda el substitut de Lewandowski
Robert Lewandowski va arribar al Barça el 2022 procedent del Bayern de Munic. L'ariet polonès va aterrar al Camp Nou després que el club pagués 45 milions pel seu traspàs: va signar un contracte de tres temporades més una d'opcional. Semblava que ja entrava en el declivi de la seva carrera futbolística, però la realitat ha estat ben diferent.
Després de tres temporades al Barça, el seu rendiment ha estat extraordinari. Amb Flick a la banqueta, Robert Lewandowski s'ha sortit aquesta temporada anotant 42 gols entre totes les competicions. Estem parlant d'un '9' de talla mundial per al qual no serà fàcil trobar un substitut del seu nivell.
Deco ha valorat diverses alternatives per trobar el millor candidat a substituir Robert Lewandowski quan decideixi penjar les botes. El director esportiu del Barça ha seguit de prop davanters com Gyökeres o Benjamin Sesko. Tanmateix, el seu gran favorit és un '9' la clàusula del qual és de 500 milions.
Deco ho té clar: és la millor opció per oblidar Robert Lewandowski
Després d'avaluar el mercat de davanters, Deco té clar que el successor de Lewandowski passa per les botes de Julián Álvarez. L'ariet colchonero agrada molt a Can Barça, i ja s'estaria valorant i estudiant la seva possible incorporació en un futur proper. Segons fonts properes al davanter argentí, Julián estaria encantat de canviar el Metropolitano pel Camp Nou.
Perquè aquesta operació acabi produint-se, els dos clubs hauran d'arribar a un acord que no es preveu fàcil. Actualment, la clàusula de rescissió del davanter rojiblanc està fixada en 500 milions, xifra impossible per a qualsevol equip. La pressió que exerceixi Julián Álvarez per canviar d'aires es preveu vital per poder arribar a un acord pel seu traspàs.
Una clàusula impossible de pagar
Deco està enamorat de Julián Álvarez, però sap que necessitarà la col·laboració de l'Atlético de Madrid per aconseguir el seu fitxatge. Si els colchoneros es neguen a negociar, el Barça no podrà assumir la seva clàusula de 500 milions. Per això és tan important que Julián pressioni Cerezo i Simeone perquè el deixin sortir per molt menys diners.
Mentrestant, Robert Lewandowski seguirà marcant gols. El polonès té contracte fins a l'estiu vinent, però no es descarta que pugui seguir fins al 2027. Si ho fa, donarà marge suficient a Deco i companyia per buscar més solucions al mercat de fitxatges, tot i que el gran favorit és i serà Julián Álvarez.
