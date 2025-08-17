Gerra d’aigua freda per a Fran García, apareix un altre lateral: 'Ja s’entrena a Valdebebas'
Fran García veu com la reaparició d’un company li complica la vida amb més competència
La passada temporada no va ser la millor per al Madrid que es va quedar sense guanyar cap títol important a nivell nacional i internacional. El Real Madrid va travessar moments molt complicats al llarg de la temporada, especialment, a la línia defensiva. Les lesions es van multiplicar i l'equip es va quedar en quadre en diversos enfrontaments importants.
En aquest context, un dels jugadors que podria haver esdevingut peça important va ser Fran García, més encara, amb la davallada i lesió de Mendy. Tanmateix, el seu rendiment no va ser l'esperat a l'inici i els rumors de sortida del club són presents. S'havia rumorejat la seva possible sortida cap al futbol portuguès, però de moment, i a hores d'ara, Fran García continua a la plantilla blanca.
El rendiment de Fran, a nivell general, ha estat decebedor, no va demostrar gran cosa durant la temporada i va perdre la confiança del madridisme. Va acabar disputant 36 partits, uns 2 mil minuts de joc tenint poca incidència tant en atac com en defensa. Ara, amb l'arribada d'Álvaro Carreras, que es presumeix que serà el titular al lateral esquerre, Fran García i Mendy quedaran a l'espera d'una oportunitat.
Ferland Mendy torna als entrenaments
El Real Madrid ha tornat als entrenaments aquesta setmana després de la golejada al Tirol en partit amistós on va vèncer 0-4 al WSG Tirol. La novetat ha estat la presència del lateral francès Mendy sobre la gespa fent exercicis en solitari. El defensa segueix fent passos per a la seva recuperació ràpida de la ruptura muscular que va patir al tram final de la passada campanya.
Amb la recuperació de Mendy, la competència per a Fran García serà més gran, un dels dos acabarà probablement sortint en el que queda de mercat. El lateral francès, que sempre va ser de la confiança d'Ancelotti, es veu ara immers en una situació realment incerta. A causa de les lesions no ha pogut tenir regularitat durant el passat exercici, i quan ha pogut jugar, el seu nivell no ha estat l'esperat.
Mendy i el seu futur al Bernabéu
Després d'una temporada molt complicada per al lateral esquerre francès, el seu objectiu és fer-se amb un rol important a l'equip que sembla haver perdut. El fitxatge d'Álvaro Carreras i les bones sensacions deixades per Fran García al Mundial de Clubs fan que el seu futur en blanc sigui més incert que mai. Les seves constants lesions l'han abocat a una situació molt difícil, no ha tornat a recuperar el seu gran nivell del passat.
Actualment treballa a Valdebebas cada dia al gimnàs per anar agafant la forma el més ràpidament possible. El seu futur immediat passarà per la seva recuperació ràpida, Mendy al 100% és un jugador clau a l'equip. Segurament, no arribarà per al tram inicial de Lliga on el Madrid s'enfronta el 19 a l'Osasuna en el seu debut a la lliga.
