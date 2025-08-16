KO a Andreas Christensen: el Barça se interesa por la estrella de su rival nº1

Carpeta de fichajes totalmente cerrada en el Barça. En general, la sensación en el entorno culé es positiva en lo que se refiere a los jugadores que han llegado este verano al vestuario. A excepción de la zaga, donde se ha marchado inesperadamente Iñigo Martínez, las demás demarcaciones han dado un pasito adelante en cuanto a calidad.

Y aunque aún deben tratar de solucionarse algunas tareas pendientes en estos últimos días de mercado, como la inscripción de varios futbolistas, Deco ya mira con el rabillo del ojo a 2026. Obviamente, a un año vista es prácticamente imposible saber cuáles serán las necesidades del equipo, pues la temporada es muy larga y de todo puede ocurrir. Sin embargo, no hay ninguna duda de que el Barça deberá fichar a un central.

Para esta temporada, al menos hasta enero, Cubarsí será el gran guardián, mientras que Andreas Christensen y Araújo serán los que peleen por acompañarle en el centro de la zaga. La labor de cuarto central, cuando sea necesaria, la ejecutará alguno de los dos laterales suplentes, Gerard Martín y Eric García. La economía de la entidad no permite que pueda ser de otra manera; al menos, de momento.

Con todo, Deco ya ha empezado a rastrear el mercado para identificar a algún central de categoría que pueda llegar al Barça para pelear por formar pareja de baile con Cubarsí. Y, por ahora, según informa El Nacional, el favorito es un futbolista al que precisamente conocen a la perfección en Can Barça, pues hace poco se vieron las caras. Se trata de Alessandro Bastoni.

Alessandro Bastoni, candidato número 1

El central del Inter de Milán realizó una excelsa eliminatoria de Champions League en las semifinales de la competición el pasado curso frente al Barça. Inamovible en los esquemas del elenco nerazzurri, Alessandro Bastoni es también uno de los líderes de la selección italiana. Sin duda, uno de los mejores centrales del mundo.

A día de hoy, su salida del Inter se antoja muy complicada, pues no le van a dejar marcharse a cualquier precio. No obstante, el próximo verano ya sólo le restarán dos años de contrato y, con ello, desde La Beneamata podrían bajar sus pretensiones económicas. En el Barça son optimistas con ello, pues, además, Alessandro Bastoni ha dejado algún que otro guiño a la entidad culé en los últimos meses.

Sin ir más lejos, precisamente en el marco de aquellas semis de Champions, Alessandro Bastoni se rindió ante el talento de Lamine Yamal, dedicándole varias declaraciones de aprecio y admiración. Sea como sea, el Barça trabajará duro para poder atar a un central de semejante categoría. Probablemente, Alessandro Bastoni se encuentre en la actualidad, a sus 26 años de edad, en el clímax de su trayectoria deportiva.

Se crio en la Atalanta y en 2017 el Inter ya hizo una fuerte inversión de 30 millones por su fichaje, aunque luego le dejó cedido en la Dea y más tarde en el Parma. Desde 2019, sin embargo, Alessandro Bastoni es el capitán general del entramado nerazzurri y uno de los grandes nombres del fútbol transalpino.

Alessandro Bastoni sería el sexto

Hay que recordar que en el Barça no milita ningún italiano desde que se marchara Gianluca Zambrotta en 2008. De hecho, fue en la primera década del presente siglo cuando vimos de azul y grana a los cinco italianos de la historia culé. Además de Zambrotta, vimos de azulgranas a Demetrio Albertini, Francesco Coco, Thiago Motta y a Andrea Orlandi, aunque este último sólo jugó un partido con el primer equipo cuando estaba en el filial.

Alessandro Bastoni, pues, sería el sexto de esta sorprendentemente efímera lista. De momento, Deco tiene subrayado su nombre en amarillo y ya será a partir del julio de 2026 cuando empiece a negociar por él. Eso sí, la competencia se antoja ardua, pues se prevé un gran número de equipos interesados en hacerse con los servicios de Alessandro Bastoni.

En caso de cumplirse, los grandes damnificados serían, sin duda, Araújo y Andreas Christensen, que verían mermadas sus opciones de formar parte de la titularidad. Alessandro Bastoni llegaría con la idea de ser el homólogo de Cubarsí en los onces.