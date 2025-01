Joan Laporta li treu la Supercopa i un fitxatge al Madrid: 'Vindrà al Camp Nou en...'

Joan Laporta, president del Barça, va sortir molt reforçat després de la victòria del club a la Supercopa d'Espanya i, per si no fos suficient, ara ha tancat un nou fitxatge TOP. Joan Laporta sap que el Barça podrà operar amb normalitat en aquest mercat de fitxatges i, per tant, vol destronar el Real Madrid tancant un fitxatge que passarà a la història. El FC Barcelona ha tornat al 1:1 i, per consegüent, té l'objectiu clar d'acudir al mercat de fitxatges per reforçar la primera plantilla: Joan Laporta ho confirma, nou fitxatge llest.

Joan Laporta, president del Barça, li ha canviat la cara al Barça i s'ha convertit en el líder absolut d'un vaixell que ja ha posat velocitat de creuer. Laporta ha sorprès fins al més optimista i el Barça, sense gairebé despesa durant el passat mercat de fitxatges, s'ha convertit en un seriós candidat a guanyar títols. Ara Joan Laporta confirma que la situació del Barça ha canviat i que, per consegüent, es podrà tancar el fitxatge de Jonathan Tah, qui també tenia ofertes del Real Madrid.

Jonathan Tah, defensa central del Leverkusen, no ha renovat amb l'entitat alemanya i, llevat de gir radical, signarà el seu contracte amb el Barça en els pròxims dies. La normativa FIFA ja ho permet i, per tant, Joan Laporta s'ha activat per tancar ja a Tah, qui tenia una proposta molt sucosa del Real Madrid de Carlo Ancelotti. El fitxatge es tancarà aquesta mateixa setmana i Joan Laporta ja ho confirma: guanya la Supercopa i ara li 'roba' un fitxatge TOP al Real Madrid d'Ancelotti.