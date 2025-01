Resposta oficial de Joan Laporta al tema de Jules Koundé: 2 ofertes, adeu Barça

Jules Koundé s'ha convertit en un dels intocables de Hansi Flick: el francès ho ha jugat pràcticament tot. Va arribar del Sevilla a l'estiu de 2022 per fer un salt de qualitat a la defensa culer i ha complert el seu objectiu amb escreix. A més, el Barça només va pagar 50 milions pel seu fitxatge, o el que és el mateix, una autèntica ganga.

En el seu dia, Joan Laporta va haver de presentar un aval amb el seu patrimoni perquè el Jules Koundé pogués ser inscrit. I ara el temps li està donant la raó, ja que la seva aposta pel defensa gal està donant els seus fruits. Koundé es va convertir en imprescindible en l'etapa anterior amb Xavi Hernández i ara està fent el mateix amb Hansi Flick.

El francès va arribar per ser central, però a causa de les necessitats esportives ha acabat jugant de lateral, on s'ha assentat definitivament. Sens dubte, està entre els millors del món en aquesta posició, cosa que ha provocat l'interès d'altres equips. Ara bé, malgrat les 2 ofertes rebudes, Jules Koundé no valora sortir del Barça, encara que serà Joan Laporta qui tingui l'última paraula.

Joan Laporta rep 2 ofertes per Jules Koundé

L'Arsenal de Mikel Arteta ha posat el seu focus d'interès en Jules Koundé com a part de la seva estratègia per enfortir la seva plantilla. El club londinenc hauria realitzat una oferta de 40 milions esperant que la directiva culer accepti el traspàs. Arteta ha demostrat un interès significatiu en el polivalent defensa gal, que pot brillar en totes les posicions de la defensa.

La versatilitat de Jules Koundé el converteixen en un actiu valuós per a qualsevol equip. No obstant això, l'operació no serà senzilla, tenint en compte que Koundé és considerat intransferible i peça fonamental per al futur del Barça. Joan Laporta no estaria disposat, en aquests moments, a acceptar l'oferta de l'Arsenal, que es considera insuficient.

El PSG dobla l'oferta de l'Arsenal per Jules Koundé

A més de l'Arsenal, el PSG també vol a Jules Koundé. En aquest sentit, els de París haurien presentat una oferta formal que doblaria la presentada per l'Arsenal. En concret, el club parisenc hauria ofert 80 milions per l'ambivalent defensa gal del Barça.

Des de la seva arribada al Barça el 2022, Jules Koundé s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip. Encara que és central de formació, ha brillat especialment en la posició de lateral dret, mostrant una polivalència que Flick valora extraordinàriament. Així que, malgrat les propostes rebudes, sembla que la resposta de Joan Laporta és clara: Koundé no se'n va.