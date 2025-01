Hansi Flick, actual entrenador del Barça, s'ha convertit en una autèntica benedicció per al club culer de Joan Laporta, vigent campió de la Supercopa d'Espanya disputada a l'Aràbia. Hansi Flick va arribar sense experiència prèvia a Espanya, però l'alemany està brillant en la seva primera temporada al capdavant del Barça: no només és un líder al camp, també fitxa. I és que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', Hansi Flick s'ha involucrat i molt en el darrer gran fitxatge del Barça, que es tancarà ara i que serà per a l'estiu.

El mercat de fitxatges ja està obert i el Barça, ja en l'1:1, treballa amb la vista posada en poder reforçar-se amb diversos talents. L'objectiu principal de Hansi Flick és fitxar un extrem esquerre que, de manera complementària, ajudi a que Raphinha tingui competència i, alhora, també tingui relleu de qualitat. En aquest sentit, Hansi Flick ja ha fet els deures, ja que ha fitxat un extrem esquerrà més desequilibrant que Raphinha i que fins i tot Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid d'Ancelotti.

Mbappé i Raphinha són dos dels jugadors més diferencials del món partint des de la banda, però Hansi Flick confirma que ha estat molt ràpid tancant un fitxatge encara millor. El 'coach' alemany del Barça sap que el club culer ja disposa de marge de maniobra per fitxar i, per tant, ha convençut una estrella millor que Mbappé i Raphinha. El Barça tindrà opcions de tancar fitxatges durant aquest mercat de fitxatges d'hivern, però Hansi Flick és sincer i considera que el millor és posar el focus en el llarg termini.

Hansi Flick considera que el Barça té una gran plantilla, però que, "amb un parell de canvis", l'equip guanyaria molts enters quant a les possibilitats de guanyar més títols. Hi ha moltes posicions per reforçar, però Hansi Flick està obsessionat amb reforçar l'extrem esquerre, on juga una estrella mundial que segueix "enamorada" del Barça i de la feina del míster teutó. Hansi Flick està fent una feina excepcional i, per si no fos suficient, ja lidera negociacions que, pel que sembla, acabaran arribant a bon port per als interessos del Barça de Laporta.

Hansi Flick, entrenador alemany del Barça, ha canviat la cara al Barça i s'ha convertit en el líder absolut d'un vaixell que ha posat velocitat de creuer. Hansi Flick ha sorprès fins i tot al més optimista i el Barça, sense gairebé despesa durant el passat mercat de fitxatges, s'ha convertit en un seriós candidat a guanyar títols. Ara, per si no fos suficient la il·lusió generada, Hansi Flick ha tancat el gran fitxatge del mercat: ni Raphinha ni Mbappé, el nou extrem del Barça és fins i tot millor.

Resulta evident que Mbappé i Raphinha són dos dels millors extrems del món, però Hansi Flick ha tancat l'arribada d'un atacant que té números per ser fins i tot millor. Parlem que Hansi Flick ha tornat a activar el Barça perquè tanqui, d'una vegada per totes, el fitxatge del navarrès Nico Williams, titular amb l'Athletic Club. Hansi Flick es va veure amb Nico Williams durant la Supercopa d'Espanya i el DT alemany li va deixar clar que segueix tenint-lo en compte, per molt que el Barça dubti.

Si per alguna cosa està destacant Hansi Flick és per confiar en el talent jove, especialment pel format a la Masia, però el tècnic alemany no es conforma i vol més. És, per tot el mencionat, que Hansi Flick s'ha posat les piles per tancar el fitxatge de Nico Williams, que compta amb unes capacitats atlètiques similars a Raphinha o Mbappé.

El Barça deia que el fitxatge de Nico Williams encara no es podia descartar i la veritat és que cada vegada sembla estar menys complicat. Hansi Flick és un gran seguidor de Nico Williams i considera que el navarrès, amb un parell de pinzellades tàctiques, pot ser millor que Raphinha i que Mbappé. El fitxatge no es completarà ara a l'hivern, però el Barça, liderat per Hansi Flick, anirà a buscar el petit dels Williams aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu.