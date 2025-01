Sorpresa, Szczesny traeix el Barça per ajudar el Real Madrid: 'Carlo Ancelotti...'

Wojciech Szczesny ha viscut una setmana realment intensa. El polonès, que va arribar com a solució d'emergència després de la greu lesió de Ter Stegen, portava diversos mesos a la Ciutat Comtal, però encara no havia pogut debutar. Tanmateix, primer a la Copa del Rei i després a la Supercopa, Szczesny ha tingut l'oportunitat de convèncer Flick.

Davant el Barbastre, Szczesny va deixar clar que no havia vingut al Barça per escalfar la banqueta. Va tornar de la retirada després de rebre la trucada de Hansi Flick disposat a lluitar per la titularitat i així ha estat. A la Copa del Rei va demostrar estar llest per assumir el repte de la titularitat amb una gran actuació i Flick va decidir mantenir-lo de cara a la Supercopa.

És cert que el favorit continua sent Iñaki Peña, però l'ex de Juve o Arsenal, entre altres, ha posat en un compromís a Flick. Tanmateix, vist el que es va veure davant el Reial Madrid, sembla que Wojciech Szczesny tindrà molt complicat tornar a jugar partits importants. La seva expulsió va poder haver condicionat un partit que el Barça tenia guanyat i, per acabar-ho d'adobar, ha servit de gran ajuda al Reial Madrid per prendre una decisió important.

Wojciech Szczesny li fa un favor enorme a Carlo Ancelotti

Està clar que la porteria del FC Barcelona és un dels temes d'interès en l'entorn culer. Amb Ter Stegen en el dic sec, Iñaki Peña ha ocupat el seu lloc, però sembla que la seva actitud no és la més adequada segons les paraules de Flick. Sí, perquè el del filial, que havia de ser titular a la Supercopa, es va quedar fora de l'onze ja a les semifinals per arribar tard a les xerrades de l'alemany.

Una decisió que Flick va mantenir de cara a la final, atorgant-li la titularitat a Wojciech Szczesny. Ara bé, tot i que en línies generals el seu rendiment va ser bo, la targeta vermella que va veure després de tombar Mbappé al límit de l'àrea va poder ser fatal. I no només per al Barça.

En el moment de l'expulsió de Wojciech Szczesny, el Barça guanyava còmodament per 5 a 1. Una dinàmica que convidava a pensar que, si no hi havia canvis, la golejada continuaria creixent. Tanmateix, Szczesny va cometre falta sobre Mbappé i va acabar expulsat, impedint als aficionats del FC Barcelona assistir a una golejada d'època.

I, en aquest sentit, de manera indirecta, Wojciech Szczesny va ser clau perquè avui Carlo Ancelotti continuï sent l'entrenador del Reial Madrid. Sí, perquè si els blancs haguessin encaixat 6 o 7 gols, el futur del tècnic italià estaria vist per a sentència. El 5 a 2 final a favor del Barça no ha estat suficient per a la destitució d'Ancelotti, però un parell de gols més i tot hauria canviat.

Sigui com sigui, ara Szczesny haurà de convèncer de nou a Flick per rebre una nova oportunitat. Iñaki Peña tornarà a l'onze en el pròxim partit. I, en clau Reial Madrid, Carlo Ancelotti hauria de donar-li les gràcies: Szczesny és el responsable que avui encara tingui feina.