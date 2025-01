Adeu inesperat al Barça: se'n va just abans de la Supercopa pel tema de Nike

El FC Barcelona ha aconseguit un important triomf als despatxos. El CSD ha emès una resolució favorable que permet la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, després de setmanes d'incertesa.

Aquesta mesura cautelaríssima representa un alleujament per al club, que ara pot operar sota la regla 1:1 de LaLiga i planificar noves incorporacions.

En aquests moments, Deco ja treballa en reforçar la plantilla, aprofitant la llum verda obtinguda després d'aquesta resolució.

Tanmateix, enmig de l'eufòria pel que s'ha aconseguit, el president Joan Laporta va rebre una notícia inesperada que enterboleix el moment. Juli Guiu, vicepresident de l'Àrea de Màrqueting del Barça, va presentar la seva renúncia.

Juli Guiu, adéu a un pilar del club

La sortida de Juli Guiu suposa un cop significatiu per a l'estructura del Barça. Com a vicepresident de l'Àrea de Màrqueting, Guiu era clau en l'estratègia comercial i en la recerca de nous patrocinis, un aspecte fonamental per a les finances del club. La seva gestió ha estat crucial en un moment en què l'entitat busca estabilitzar-se econòmicament.

Juli Guiu, que havia assumit el càrrec al març de 2021, ha decidit fer un pas al costat per motius personals.

La seva renúncia arriba en un moment delicat per al Barça, que depèn de la seva capacitat per generar ingressos a través d'acords comercials. Ara, Laporta haurà de buscar un reemplaçament que estigui a l'altura del repte.

El repte de substituir Guiu

La sortida de Guiu planteja un desafiament important per a la directiva blaugrana. En plena recerca de nous ingressos, l'Àrea de Màrqueting juga un paper clau en la recuperació econòmica del club.

La necessitat de trobar un substitut amb experiència i visió estratègica és ara una de les prioritats de Joan Laporta.

Mentrestant, el Barça continua treballant per reforçar la plantilla. Amb la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor confirmada, Deco pot centrar-se en tancar nous fitxatges.

Tanmateix, la renúncia de Guiu posa de manifest les dificultats internes que el club continua afrontant en el seu camí cap a l'estabilitat.

Joan Laporta, entre el esportiu i l'institucional

La gestió de Joan Laporta s'enfronta a un nou repte amb la marxa de Guiu. Mentre celebra l'èxit als despatxos, el president blaugrana ha de lidiar amb un buit en una àrea crucial del club.

Les pròximes setmanes seran clau per trobar un reemplaçament i continuar enfortint el Barça tant dins com fora del camp.