Polèmica! La decisió de la RFEF que ni Aitana Bonmatí ni Laporta eviten: 'És una...'

Des del 2020, la Supercopa d'Espanya se celebra a l'Aràbia Saudita, un canvi que ha generat tant elogis com crítiques. D'una banda, l'acord signat entre la RFEF i les autoritats saudites ha permès importants ingressos econòmics per als clubs participants. No obstant això, molts aficionats critiquen que jugar fora d'Espanya dificulta la seva assistència i deixa estadis semibuits.

La polèmica de portar la Supercopa femenina a l'Aràbia Saudita

Malgrat les crítiques, el president de la RFEF va anunciar plans de renovar l'acord i portar la Supercopa femenina a l'Aràbia Saudita. Segons Louzán, les negociacions han avançat significativament, i destaca la “empatia” i el treball conjunt amb les autoritats saudites. No obstant això, aquest anunci no ha estat ben rebut per gran part del públic, ni tan sols per referents del futbol.

La principal raó darrere d'aquesta polèmica és la situació de discriminació que enfronten les dones a l'Aràbia Saudita. Tot i que el país saudí ha fet passos cap a la igualtat de gènere en els últims anys, moltes pràctiques i normes culturals continuen sent vistes com a opressives. Això contrasta amb els valors que la RFEF assegura defensar, especialment en un context on el futbol femení lluita per guanyar més visibilitat i respecte.

Fets que augmenten el problema

La situació s'agreuja amb les experiències negatives viscudes per dones als estadis saudites. Durant l'última Supercopa masculina, Natalia Kaluzova, parella d'un jugador del RCD Mallorca, va relatar a les seves xarxes socials l'assetjament sofert per part d'alguns aficionats locals. Segons el seu testimoni, ella i altres dones van ser empeses, tocades sense permís, gravades sense consentiment i víctimes de comentaris sexuals desagradables.

Això podria impactar nombrosos clubs femenins, ja que moltes jugadores no estan d'acord amb aquesta proposta. Un dels equips més afectats podria ser el Barça Femení, ple d'estrelles que lluiten per un esport més inclusiu i lliure.

Un pas enrere?

El pla de portar la Supercopa femenina a l'Aràbia Saudita representa un dilema important per a la RFEF. D'una banda, els ingressos econòmics són significatius, però d'altra banda, el missatge que envien a les dones futbolistes i aficionades pot ser contradictori. És coherent promoure el futbol femení en un país que encara enfronta acusacions de discriminació? La resposta, pel que sembla, divideix opinions.

A les xarxes socials, les crítiques no han cessat, i molts aficionats han demanat que es reconsideri aquesta decisió. Mentrestant, el debat continua obert, amb un únic consens: el futbol hauria de ser un espai inclusiu per a tothom.