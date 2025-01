Marxa va del City i pot acabar al Barça: més problemes per a Pep Guardiola

El FC Barcelona viu dies de celebració després de la seva contundent victòria per 2-5 davant el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. Aquest triomf, davant l'etern rival, ha suposat un gran impuls anímic per a l'afició. I la directiva, impulsada per l'èxit recent, ja s'ha posat a treballar de cara al mercat de fitxatges.

Deco segueix enfocat a reforçar l'equip i prepara possibles moviments per a gener. Amb Dani Olmo inscrit, ara el director esportiu del Barça pot centrar-se en fitxar, i té diversos objectius en ment. Això sí, el més apetible és un pes pesant del Manchester City que, segons Pep Guardiola, ha demanat sortir del club.

Pep Guardiola no aixeca el cap

Ahir mateix, Pep Guardiola va ocupar la majoria de les portades a causa de la seva situació personal. I és que el reputat tècnic s'ha separat de la seva dona, Cristina Serra, després de més de tres dècades de relació. Una notícia que se suma al sotrac que travessa el Manchester City a nivell esportiu i institucional.

En aquest sentit, l'últim revés que ha rebut Pep Guardiola arriba directament des del seu propi vestidor. Sí, perquè un dels capitans del City ha demanat sortir al gener. Un escenari que el Barça pot aprofitar, ja que el jugador en qüestió encaixaria de meravella en l'esquema del Flick.

Parlem de Kyler Walker, el lateral anglès del Manchester City. Segons unes recents declaracions de Pep Guardiola, Walker li hauria comunicat personalment la seva intenció de buscar nous reptes. Aquesta situació ha estat vista per Deco com una oportunitat única per reforçar la defensa del Barça amb un jugador de gran experiència i qualitat.

Kyle Walker, lateral de 34 anys, segueix demostrant ser un dels millors en la seva posició. La seva velocitat, capacitat defensiva i experiència en competicions de primer nivell el converteixen en un perfil ideal per acompanyar Koundé en la rotació. A més, la seva polivalència podria ser un gran actiu per a l'esquema de Hansi Flick.

Una operació que il·lusiona

El fitxatge de Kyle Walker no només reforçaria la defensa del Barça, sinó que també aportaria un lideratge necessari en moments clau de la temporada. Encara que la seva edat podria ser un factor negatiu, l'anglès ha demostrat estar en plena forma i ser capaç de competir al més alt nivell.

Deco ja estaria explorant la viabilitat econòmica de l'operació. El Manchester City, que també busca reorganitzar la seva plantilla, podria estar disposat a negociar per una xifra raonable. El FC Barcelona, amb les seves limitacions financeres, hauria de buscar fórmules creatives per tancar el fitxatge.

Laporta i Deco, davant un mercat clau

Joan Laporta i Deco enfronten setmanes decisives en el mercat d'hivern. Mentre celebren l'èxit a la Supercopa, treballen per reforçar un equip que busca consolidar-se com a protagonista a Europa. Si aconsegueixen concretar l'arribada de Kyle Walker, el FC Barcelona donaria un cop d'efecte en un mercat cada vegada més competitiu.

Per la seva banda, Pep Guardiola suma un altre problema més a la seva llista. El judici contra el City se celebrarà pròximament i les conseqüències podrien ser fatals. Mentrestant, això sí, ja està veient com es desmorona la seva plantilla: Kyle Walker ha demanat sortir.