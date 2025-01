Jonathan Tah i 2 més: el Barça fitxa gratis a Alemanya, Flick els treu del Bayern

Un dels grans desitjos de la direcció esportiva del Barça per al 2025 era tancar la incorporació de Jonathan Tah. La directiva, presidida per Laporta, després de molt treballar, sembla que ja té encarrilat el seu fitxatge, i en els últims dies les negociacions han evolucionat favorablement. Tot apunta que, durant el present mes de gener, es tancarà definitivament el fitxatge de Tah.

El central internacional alemany es convertirà, d'aquesta manera, en el primer fitxatge del FC Barcelona per a la pròxima temporada. Ja és lliure per negociar amb qualsevol i ja s'ha reunit amb Deco en diverses ocasions. Així que, llevat de sorpresa d'última hora, Jonathan Tah s'incorporarà a la disciplina del Barça a partir del pròxim 1 de juliol, en finalitzar el seu contracte amb el Leverkusen.

El Barça ja va intentar fitxar Jonathan Tah l'estiu passat, però els intents de Deco i Laporta no van ser suficients. Ara està lligat i a cost zero, cosa que permetrà que el club català inverteixi gran part del seu pressupost en altres possibles fitxatges. I, en aquest sentit, és molt possible que Tah no sigui l'únic futbolista que arribi al FC Barcelona el pròxim estiu, ja que Flick té altres 2 objectius en ment.

Flick celebra el de Jonathan Tah i es fixa en el Bayern: vol més

La direcció esportiva continua treballant per reforçar la plantilla de Flick de cara al pròxim estiu. El tècnic alemany, més enllà de Tah, ha centrat la seva atenció en 2 jugadors del Bayern de Munic que acaben contracte i que encara no han renovat. L'interès del Barça per ambdós futbolistes no és una sorpresa tenint en compte el seu talent i experiència.

Parlem de Leroy Sané i Joshua Kimmich, que coneixen perfectament Flick després de coincidir al Bayern i a la Selecció Alemanya. Tots dos acaben contracte i podrien arribar a cost zero al FC Barcelona a l'estiu. Això sí, el Bayern no es rendeix i continua intentant renovar els seus contractes.

Leroy Sané i Joshua Kimmich, al Barça

El cas de Leroy Sané és bastant similar al de Joshua Kimmich, ja que tots dos acaben contracte el 2025. La diferència entre els dos jugadors és que, mentre Kimmich ha anat de més a menys, Sané està sent un dels jugadors més determinants. L'extrem va arribar al Bayern el 2020 procedent del City a canvi de 49 milions d'euros i, actualment, és el referent ofensiu de l'equip juntament amb Harry Kane.

El fet que els dos futbolistes acabin contracte i no hagin renovat els fa molt apetibles per a qualsevol club gran a Europa. Jugadors amb gran experiència i determinants en les seves respectives demarcacions, sens dubte serien dos grans reforços per a Hansi Flick. Si finalment es concreta l'arribada de tots dos futbolistes, la plantilla faria un gran salt de qualitat.