Fermín López, centrocampista de Huelva formado en La Masía, está a un solo paso de fichar por el Chelsea de Londres, que pagaría unos 70 millones antes del cierre del mercado. El Barça y, sobre todo Hansi Flick, no quería escuchar ofertas por Fermín López, pero el jugador ha pedido salir y, por ende, la entidad catalana aceptará la oferta del Chelsea. El Chelsea había ofertado 50 millones, pero el Barça se ha negado y el club de Londres acabará poniendo 70M€ con el fin de cerrar una operación que genera mucha controversia.

Fermín López no será el único en abandonar la nave culer antes del cierre del mercado de fichajes verano. Según ha podido contrastar 'e-Notícies', el Barça trabaja en la venta de otra perla, que saldría del FC Barcelona a cambio de uno 17 millones de euros entre fijos y variables. Fermín López, por su parte, comunicará que se va del Barça en las próximas horas, aunque fuentes del Barça todavía no conocen al 100% la decisión del futbolista de Huelva.

Fermín López pasará a cobrar 15 millones de euros brutos por temporada y firmará un contrato por 4 años con el Chelsea, que busca revitalizar su parte ofensiva con el centrocampista. Uno de los motivos que ha llevado a Fermín a aceptar la oferta del Chelsea es su situación dentro del vestuario: estuvo cerca de pelearse con Gavi y se siente solo. Además, Fermín López quiere jugar el Mundial con España y cree que jugando en el Chelsea disfrutará de más minutos para agradar a Luis de la Fuente, seleccionador absoluto español.

Ya es una realidad, Fermín López no es el único, el Barça vende a otra perla por 17M€

Fermín López era intocable para Hansi Flick, pero el Barça ha recibido una primera oferta formal del Chelsea y todo parece indicar que el jugador de Huelva harás las maletas. El Barça espera sacar unos 70 millones de euros por Fermín López, sobre todo porque, con ese dinero, sabe que solucionará buena parte de sus problemas económicos y de 'fair play'. Además de Fermín López, el Barça también está avanzando en la venta de otra de las grandes perlas de la entidad: un club de Primera pone 17M€, oferta ya aceptada.

Fermín López no será el único en irse del Barça antes del cierre del mercado de fichajes de verano: ya es una realidad, otra perla del club se va por 17M€. Según avanzó 'Jijantes', el Mallorca ha aterrizado en Barcelona y lo ha hecho con el objetivo de cerrar, como mínimo, una operación con el club culer, que tiene mucho talento interesante.

Fermín López se despide del Barça, pero también hay otro crack que se va: "Joan Laporta ya lo confirma y..."

El Mallorca está en Barcelona, tal y como adelantó 'Jijantes' en exclusiva este pasado martes por la tarde. El club balear, que ha enviado a emisarios de la dirección deportiva, se ha visto las caras con Deco con el fin de cerrar una operación antes del cierre del mercado. Al parecer, el Barça tiene muy avanzada una venta, además de la de Fermín López, que recalará en el Chelsea de Londres, donde también está Marc Cucurella o Cole Palmer.

El Barça tiene a punto de caramelo la venta de Dani Rodríguez, por quien percibiría unos 17M€, entre fijos y variables. Rodríguez, representado por Pini Zahavi, tenía varias ofertas de la Liga, pero se ha decantado por la del Mallorca, que está dispuesto a ofrecerle un contrato de 4 años garantizado. El Barça está ultimando los detalles finales de la operación, sobre todo porque el fin del mercado de fichajes estival está cerca: Deco sabe que el Mallorca pagaría 17M€ por Rodríguez.