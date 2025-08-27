Dani Olmo i la seva inscripció: Tot ha canviat i el seu fitxatge pot portar problemes
La resolució que amenaça el Barça de Joan Laporta, el club espera una resolució favorable!
La direcció esportiva del Barça i el seu president, Joan Laporta, tenen encara molta feina en els últims dies de mercat. El club té encara tres jugadors sense poder ser inscrits pels problemes financers i una operació sortida encallada. A més, el club hauria de fer un esforç per tornar com més aviat millor a la norma 1:1 de fair play financer si no vol veure com el cas Olmo torna a esclatar.
Recordem que el Barça manté el jugador de Terrassa inscrit gràcies a la cautelar que li va concedir el CSD el passat mes d'abril. La Lliga va interposar un recurs davant l'Audiència Nacional que està pendent de ser resolt. En cas que es doni la raó al Barça, l'assumpte Olmo estarà més que resolt, en cas contrari, l'entitat i el futbolista tornarien a tenir problemes.
En cas que prosperi el recurs de la Lliga abans del tancament de mercat, el club hauria d'estar dins de la regla 1:1 per poder mantenir la seva inscripció. De moment, el club està lluny de normalitzar la seva situació i les sortides estan aturades. Un problema que pot agitar encara més una situació que no és l'idònia per a l'equip i la seva estabilitat esportiva.
El cas Dani Olmo torna a escena
El tema de les inscripcions preocupa en gran mesura, no només la directiva sinó també Hansi Flick i els jugadors. De moment, el porter polonès Szczesny, Gerard Martín i el suec Roony estan pendents d'inscripció. Tots ells depenen de les sortides que es puguin produir per alliberar massa salarial.
Iñaki Peña, Héctor Fort i Oriol Romeu estan a la rampa de sortida però encara estan en dinàmica blaugrana. Per la seva banda, Dani Olmo, que va patir tot un calvari amb la seva inscripció l'estiu passat, espera que no es repeteixi la mateixa situació. El Barça no va ser capaç de quadrar els seus comptes i només la baixa de Christensen de llarga durada va permetre la seva inscripció temporal.
Els comptes culers
El problema principal de les finances és la venda dels 475 seients VIP del Spotify Camp Nou. Aquesta transacció tampoc seria suficient per assolir la tan desitjada norma del fair play. Cal generar més marge salarial a través d'altres operacions i Deco està treballant perquè s'acabin produint les sortides oportunes.
Una altra via que no es descarta és la de fer una venda dolorosa que pugui aportar un bon ingrés econòmic per solucionar la situació. En els últims dies, es rumoreja amb la possibilitat de la sortida de Marc Casadó a la Premier però de moment no s'ha concretat res. A falta d'uns dies per tancar el mercat, la calma a Can Barça és tensa a l'espera de poder resoldre l'embolic, encara que sigui a l'últim sospir.
