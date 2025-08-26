Confirmat, el Barça ven Fermín López, Flick vol l'estrella de l'Arsenal ara mateix
El Barça segueix avançant pel que fa a les obres del nou Camp Nou, però també està fent el mateix pel que fa al mercat de fitxatges, que deixarà novetats abans del tancament. Fermín López era intocable per a Hansi Flick, però el Barça ha rebut una primera oferta formal del Chelsea i tot sembla indicar que el jugador de Huelva farà les maletes. El Barça espera treure uns 80 milions d'euros per Fermín López, sobretot perquè, amb aquests diners, vol fitxar una de les grans estrelles de l'Arsenal.
Fermín López era una de les peces importants del Barça per a Flick, però l'entrenador alemany ha de prioritzar i ha demanat el fitxatge d'un defensa esquerrà. Flick considera que, amb la sortida d'Iñigo Martínez, la defensa ha quedat coixa i, per tant, ha donat llum verda per vendre un Fermín que fitxarà pel Chelsea. El Chelsea ha ofert 50M€, però el Barça exigirà uns 80 per deixar sortir Fermín López: juntament amb l''OK' pels seients VIP, permetrà fitxar l'estrella de l'Arsenal.
Després de la disputa de les dues primeres jornades de Lliga, Flick considera que el Barça ha d'anar al mercat de fitxatges a la recerca d'un defensa central de nivell TOP. La sortida d'Iñigo Martínez ha estat molt dolorosa i Flick està disposat a deixar sortir Fermín López si la venda del de Huelva serveix per fitxar un defensa. La idea de Flick és clara: el Barça ha de treure uns 80 milions d'euros per Fermín amb l'objectiu clar de fitxar la jove promesa de l'Arsenal d'Arteta.
Segons ha avançat el 'Diari SPORT', el Chelsea ha presentat, aquest dimarts al matí, la primera oferta formal per Fermín López, taxat en 50 milions d'euros. L'oferta és insuficient als ulls del Barça, però fonts del club culer asseguren que és "probable" que les negociacions fructifiquin, sobretot perquè Fermín López veuria amb bons ulls marxar. Aquest digital pot confirmar que el Barça assegura que, de moment, no hi ha contactes entre les parts, però, com expliquem, no es descarta que se'n puguin donar abans del tancament.
El Barça veuria amb bons ulls la venda de Fermín López, ja que vol anar amb tot a per un defensa central de l'Arsenal. Flick vol que el Barça li porti l'estrella de l'Arsenal i, com ja hem explicat, està disposat a desprendre's de Fermín López, qui va ser titular en l'estrena de Lliga. Fermín López també va ser l'MVP del Trofeu Joan Gamper celebrat al Johan Cruyff i el Chelsea va amb tot a per ell: volen que es converteixi en estrella mundial.
El Barça treballa en l'adeu de Fermín López amb la vista posada en una estrella de l'Arsenal
El Chelsea està excedit, però està treballant per fitxar Fermín López abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. El Barça, per la seva banda, accelera per satisfer Flick, qui ha demanat el fitxatge de Piero Hincapié, defensa equatorià que ho té tot gairebé tancat amb l'Arsenal d'Arteta. Hincapié, valorat en 60 milions d'euros, té un preacord molt avançat amb l'Arsenal, però tot s'ha paralitzat aquest dimarts: si es ven Fermín, el Barça té opcions.
És aviat per donar-ho per tancat, però el que és evident és que Fermín López està a la rampa de sortida, sobretot perquè té molts pretendents al mercat. La idea del Barça és arribar a un acord amb el Chelsea per Fermín López, però el de Huelva té un munt d'ofertes arribades de la Premier League anglesa. El Barça, amb els diners dels seients VIP i amb la venda de Fermín López, treballa per a l'arribada de Piero Hincapié, defensa equatorià que agrada molt a Flick.
