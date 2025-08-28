El fitxatge d'Héctor Fort s'està concretant: Ni Como ni RCD Mallorca
El jugador del planter sortirà molt probablement rumb a la Premier League!
El portuguès Deco té encara molta feina per davant abans del tancament del mercat, i és que les urgències són a l'ordre del dia a Can Barça. El club necessita concretar sortides per poder acabar concretant les inscripcions dels jugadors que falten. Tres futbolistes són a la rampa de sortida i s'espera que durant aquesta setmana quedi resolt el seu futur més immediat.
El porter alacantí Iñaki Peña, Oriol Romeu i el lateral Héctor Fort són a la rampa de sortida del club. Deco està accelerant per donar sortida a tots ells, però les coses van més a poc a poc del que es preveia. La necessitat d'alliberar massa salarial és una prioritat absoluta i qualsevol sortida és vital per poder inscriure algun dels tres que falten.
En aquest sentit, Deco està ultimant la sortida d'Héctor Fort; el de la Masia acabarà sortint, però no ho farà a cap equip de la Lliga com s'havia rumorejat. El destí més probable de Fort és a l'exigent Premier League, tot un banc de proves per al jove defensa. Encara que la seva fitxa no és elevada, la seva sortida ajudaria a alliberar espai i li donaria al futbolista la possibilitat de tenir minuts i seguir amb la seva progressió.
Héctor Fort a la Premier League
Segons informa el diari Sport, de totes les ofertes rebudes, la que té més probabilitats de prosperar és la realitzada per l'equip anglès del West Ham. El lateral del Barça ha donat el seu acord a l'operació amb la condició que es tracti d'una cessió sense opció de compra. Fort veu la possibilitat de jugar a la Premier com una oportunitat de créixer i adquirir l'experiència necessària per tornar posteriorment al Camp Nou.
Deco intenta accelerar les converses per tancar la cessió tan aviat com sigui possible a pocs dies de la finalització del mercat. Altres equips també van preguntar per Héctor Fort, com l'Everton o el Mallorca a la Lliga espanyola. Finalment, sembla que el West Ham, dirigit per Julen Lopetegui, serà qui acabi enduent-se el gat a l'aigua.
Una cessió, la millor opció per a Fort
L'staff tècnic del Barça entén que una cessió a la Premier és la millor opció per al jugador, que li permeti créixer com a futbolista. Davant les poques possibilitats de jugar actualment al Barça, Fort s'ha decantat per aquesta opció. És jove i necessita jugar, i el que menys li convé és quedar estancat en la seva formació.
Hansi Flick confia en Jules Koundé i Eric García; Fort, a dia d'avui, no té lloc a la primera plantilla culer. El futbolista de 18 anys somia amb triomfar al Barça, però per fer el somni realitat, és conscient que necessita acumular experiència i rodatge. Una opció on surten guanyant totes les parts implicades: el Barça alleuja les seves finances i el West Ham suma un lateral amb projecció a la seva plantilla.
