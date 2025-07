Ja té preu: 15 milions. Joan Laporta diu a Deco que accepti: Flick dona l’OK

El trident format per Joan Laporta, Deco i Hansi Flick està donant moltes alegries a l’afició del FC Barcelona. Els problemes del passat i el mal ambient que va generar la destitució de Xavi Hernández han quedat afortunadament en l’oblit. Dotze mesos després, el vestidor viu en un núvol i l’alegria ha tornat de nou a l’entorn culer

A nivell esportiu, gràcies a Flick, l’equip ha trobat el pla de joc ideal, mentre que Joan Laporta i Deco han aconseguit estabilitzar l’economia del club. Sens dubte, la feina feta pels tres tenors està donant els seus fruits. I, aquest estiu, gràcies a això, el Barça ha pogut incorporar Joan García, Rashford i Bardghji

D’altra banda, també han acordat conjuntament donar sortida a Pablo Torre i Pau Víctor, que han marxat al Mallorca i al Braga respectivament. I ara, la darrera decisió de Joan Laporta, Deco i Flick té a veure amb un possible descart del Barça. En concret, després del que s’ha vist davant el Vissel Kobe la directiva culer ha decidit que si arriba una oferta de 15 milions per Gerard Martín s’ha d’acceptar de seguida

Gerard Martín, a l’aparador: 15 milions d’euros

Gerard Martín, ex del Cornellà, va ser una de les notes positives de l’equip la temporada passada. En la seva primera campanya a l’elit, el lateral va demostrar ser solvent en defensa i va respondre a la confiança de Flick. Quan Alejandro Balde va estar de baixa, Gerard va ocupar el seu lloc fent bones actuacions en què va demostrar que podia jugar al Barça

Tanmateix, la seva continuïtat no està assegurada: la irrupció de Jofre Torrents ha generat dubtes. Amb només 18 anys, el jugador del planter ha demostrat que està plenament capacitat per ser el suplent de Balde per davant de Gerard Martín. Un escenari que deixa en una posició difícil Gerard, que haurà de deixar el club si arriben ofertes properes als 15 milions

La irrupció de Jofre Torrents deixa KO Gerard Martín

El cas de Gerard Martín reflecteix com de complicat pot arribar a ser assentar-se a l’elit. Gerard ha demostrat ser un lateral disciplinat i eficaç, però sense aquell punt diferencial que li permetria ser indiscutible al Barça. És per això que, amb la presència d’Alejandro Balde i la irrupció de Jofre Torrents, el seu futur al Camp Nou es complica

La irrupció de Jofre Torrents ho ha canviat tot, ja que Flick esperava comptar amb Gerard Martín aquesta temporada. Ara, si arriba una oferta de 15 milions, Gerard haurà de fer les maletes