Màxima alegria al Bernabéu: 'El fitxatge que ha demanat Xabi Alonso arriba el dia...'

Xabi Alonso, tota una llegenda del Real Madrid, és el nou flamant entrenador del club blanc per a les properes temporades. Com a jugador va demostrar la seva capacitat per controlar el ritme de joc i distribuir la pilota amb mestria. La seva presència al centre del camp del Bernabéu sempre serà recordada amb nostàlgia: va guanyar 5 títols de blanc abans de penjar les botes i fer el salt a les banquetes

A Alemanya, ja com a entrenador, Xabi Alonso va aconseguir conquerir una històrica Bundesliga amb el Bayer Leverkusen. Un èxit que li va servir per ser relacionat amb el Real Madrid, equip al qual ha tornat aquest estiu. Un cop aterrat al Bernabéu, el tolosarra vol tornar el somriure a l’afició madridista a base de bons resultats

Al Mundial de Clubs disputat recentment a Miami s’han vist petits destells de millora, però Xabi Alonso encara té molta feina per fer. Ha de prendre decisions importants com l’esquema a utilitzar i els jugadors que en formaran part

El tècnic blanc ja ha començat a prendre les primeres decisions, com situar Arda Güler al pivot, però no s’acaba aquí la cosa. Després dels fitxatges de Huijsen, Carreras i Arnold, Xabi Alonso ha sol·licitat més incorporacions. El proper a arribar serà un fitxatge que s’ha fet a petició seva, parlem de l’argentí Franco Mastantuono

Florentino Pérez ja té un acord amb River Plate per al traspàs de Franco Mastantuono, a qui Xabi Alonso considera un talent generacional. El fitxatge es va fer oficial al Mundial de Clubs, però la FIFA no permet que el futbolista s’incorpori al seu nou club sent menor d’edat. Això sí, l’afició del Madrid no haurà d’esperar gaire per veure Mastantuono a la capital espanyola, ja que està previst que aterri la setmana que ve

Franco Mastantuono s’unirà al grup el 14 d’agost

Franco Mastantuono aterrarà abans a Madrid, però haurà d’esperar al 14 d’agost per ser un més de la plantilla. Fins que no faci els 18 anys no podrà exercitar-se a la ciutat esportiva de Valdebebas sota les ordres de Xabi Alonso. El Madrid torna als entrenaments el 4 d’agost per començar a preparar el seu debut a la lliga contra Osasuna

Així, Franco Mastantuono només tindrà 5 dies per preparar-se abans del debut a la lliga al Santiago Bernabéu. Amb tan poc temps es preveu complicat que el flamant fitxatge argentí pugui tenir minuts al primer partit de lliga. Les oportunitats vindran als següents partits, on tindrà la possibilitat de suplir Jude Bellingham, que ha estat operat recentment de l’espatlla