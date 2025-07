Joan Laporta somia amb el seu retorn al Camp Nou: 'És molt bo i costa 0 euros'

Joan Laporta està fent una gran feina al capdavant de la directiva del FC Barcelona i els resultats estan sent realment positius. L'entitat catalana ha hagut de superar mals moments, però sembla que això ja està arribant al seu final. L'economia millora cada vegada més i els grans contractes segueixen arribant sense parar.

És evident que l'arribada de grans fitxatges està ajudant que el club català reneixi de les seves cendres. Joan Laporta i la resta de la directiva han apostat per incorporar diversos jugadors com Rashford i Joan García, que donaran un salt de qualitat a l'equip. I ara, per completar la plantilla, el president pensa en un ex del Barça que està a un gran nivell i que tornaria al Camp Nou completament gratis.

Joan Laporta prepara un gran fitxatge per 0 euros

Joan Laporta ha estat una de les persones més criticades de la directiva aquests últims anys a causa dels pocs moviments pel mercat. Més tard s'ha sabut que estava condicionat per la situació financera del club i les males gestions del passat. El president ho ha fet tan bé com ha pogut i una bona part de l'afició està contenta amb la seva gestió.

Per la seva banda, Hansi Flick ha canviat completament l'equip i els culers s'han il·lusionat molt aquest any amb els títols i l'estil de joc. A més d'un futbol més vertical i ràpid, Flick ha mantingut l'ADN Barça a la perfecció. Des del primer moment, el tècnic va entendre la situació i no va demanar fitxatges massa cars.

Tot i així, evidentment ha necessitat reforços de qualitat, i els últims dos mercats de fitxatges del Barça han estat força bons. Ara, Joan Laporta està tancant els últims serrells que permetran al club entrar a la regla 1:1. Si tot va bé, a més de la 1:1, el club podrà comptar amb un defensa increïble a cost 0.

El defensa que Joan Laporta podria fitxar a cost 0

Joan Laporta es mou pel mercat amb peus de plom i està observant totes les possibles opcions de mercat. En aquests moments, diverses fonts afirmen que Laporta està seguint de prop Óscar Mingueza, ex del Barça. L'espanyol encara no ha renovat amb el Celta i el seu contracte venç el 2026.

El Barça té el 50% dels drets, però si arriba a cost 0 el 2026, els catalans s'estalviarien una bona suma de diners. Durant els pròxims mesos sabrem què passa amb Òscar Mingueza i si renova amb el Celta. Si no ho fa, Joan Laporta intentarà que torni al Camp Nou.