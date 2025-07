Gir de 180º amb Vinícius Júnior, hi ha sorpresa: Florentino Pérez canvia de plans

L'última temporada de Vinícius Júnior va acabar marcada per la frustració després d'haver estat candidat a la Pilota d'Or i perdre-la a l'últim moment. A partir d'aquell moment, el seu rendiment va caure de manera dràstica i el seu impacte al camp va ser molt menor del que s'esperava. Aquesta situació ha generat dubtes interns al club blanc i ha posat en dubte el seu futur.

Tot i tenir contracte fins al 2027, les últimes informacions indiquen que l'acord per a la seva renovació s'ha trencat. El Real Madrid tenia la intenció de blindar-lo, però les exigències de Vinícius Júnior han paralitzat tot. Una situació que està generant un clima de tensió que només Florentino Pérez pot resoldre.

Vinícius Júnior agita el vestidor del Real Madrid

Vinícius Júnior ha demanat cobrar el mateix que Mbappé, cosa que ha causat sorpresa dins del club. Actualment percep uns 15 milions nets per temporada, mentre que el francès ronda els 23 milions. La diferència entre tots dos és notable, però Florentino Pérez no pensa cedir, i més encara tenint en compte el baix nivell mostrat pel brasiler aquest darrer any.

Des de dins del Real Madrid no entenen que Vinícius exigeixi liderar l'escala salarial amb una campanya així. La seva influència ha disminuït i ja no és intocable en els esquemes tàctics. A més, la presència d'altres jugadors com Gonzalo li ha restat protagonisme a la pretemporada.

Florentino Pérez respon amb fermesa

Florentino Pérez ha pres una decisió taxativa davant d'aquesta petició: no hi haurà tracte especial per a Vinícius Júnior si no demostra més. El president blanc vol mantenir la coherència econòmica a la plantilla i evitar desequilibris que generin conflictes. Considera que atorgar aquest salari trencaria l'estructura i enviaria un missatge equivocat al vestidor.

En un principi, Florentino estava disposat a renovar Vinícius Júnior, però després de conèixer les seves demandes ha canviat d'opinió. El brasiler haurà de guanyar-se la renovació al camp amb rendiment real. Si no, el club no descarta estudiar altres vies en el futur.

Temporada per oblidar i molta pressió

La 2024-25 ha estat, amb diferència, la pitjor campanya de Vinícius Júnior des de la seva arribada al Real Madrid. Ha marcat menys gols, ha tingut menys influència ofensiva i ha perdut regularitat per molèsties físiques. La seva absència en partits importants va ser notòria, i la seva figura s'ha anat desinflant.

Els números i les sensacions no acompanyen, i això dificulta justificar un salari d'estrella absoluta. Ni a la Champions ni a la Lliga va poder ser decisiu quan l'equip més ho necessitava. La competència interna li ha restat minuts, i això també ha influït en el descontentament de Florentino Pérez.