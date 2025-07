Hansi Flick pren una decisió important amb Lamine Yamal: és el millor per a tothom

La irrupció del talent Lamine Yamal ha estat inesperada per a gairebé tothom, la seva carrera meteòrica sembla que no té aturador. Abans del seu debut, els qui el coneixien asseguraven que estàvem davant d'un talent generacional però segurament ningú podia imaginar una explosió d'aquesta magnitud. El seu debut va tenir lloc als 15 anys amb Xavi Hernández, i tot just dos anys després, està lluitant per alçar-se amb la Pilota d'Or.

Dins del camp, Lamine és excepcional, senzillament fa el que per a la majoria és impensable, driblar a velocitat de vertigen. Sempre conduint la pilota cosida al peu esquerre, amb el cap aixecat, cosa que li permet prendre decisions encertades en cada moment del joc. Tanmateix, Lamine Yamal cada cop ocupa més portades dels mitjans pels seus assumptes extradeportius i Hansi Flick ha volgut tallar d'arrel el problema.

Lamine Yamal està en el punt de mira constantment, així que ha de filar molt prim per evitar quedar massa exposat com va passar a la seva recent festa d'aniversari. Recordem que Lamine Yamal va ser durament criticat en certs mitjans per haver contractat persones baixes amb finalitats d'entreteniment i 'noies d'imatge'. La ressaca de la festa ha estat evident i Hansi Flick vol evitar que aquests fets es tornin a repetir en el futur, la imatge del Barça se'n ressent.

Hansi Flick pren mesures

Lamine Yamal ha estat en el punt de mira de les crítiques les darreres setmanes arran de la seva excèntrica festa d'aniversari. Tal com informa Sport, el tècnic germànic, conscient de la popularitat de la plantilla blaugrana, ha introduït canvis notables en el codi intern del vestidor. El matís és clar i diàfan: s'han acabat les festes.

A partir d'ara, els actes festius dels futbolistes culers seran mínims i no podran exposar-se tant com a la festa de Yamal. El tècnic vol frenar a tota costa la sobreexposició mediàtica dels integrants de la plantilla. En conseqüència, tot tipus de celebracions de campanyes de màrqueting o actes comercials hauran de ser portats amb absoluta discreció.

Evitar les pertorbacions de l'equip en el dia a dia

Hansi Flick vol tots els seus futbolistes ficats al 100% en el que realment importa, que és la competició i la feina diària. El tècnic sap perfectament que el soroll extern no és recomanable i que pot perjudicar el bon funcionament del grup. En conseqüència, la seva darrera implementació va en aquest sentit i vol la plantilla concentrada només en la seva feina.

Flick sap que per repetir els èxits de la temporada passada, necessita de la humilitat i el bon fer professional de tothom. Les celebracions i festes queden reduïdes a la mínima expressió i es redueix al mínim l'agenda social dels futbolistes. Hansi Flick sempre ha estat molt clar i metòdic amb les seves normes des de la seva arribada i aquesta vegada no ha estat diferent.