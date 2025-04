Inesperat, el cas Nico Williams fa un gir radical: Deco reacciona al pas del Bayern

Nico Williams està en boca de tots des del passat estiu, quan va estar realment a prop d'unir-se a les files del FC Barcelona. L'extrem va realitzar una gran temporada amb l'Athletic Club i va destacar a l'Eurocopa, sent clau per a la consecució del títol per part de la Selecció Espanyola. Nico va anotar gol a la final i va completar un torneig extraordinari.

Després de la seva superbia actuació, Deco, director esportiu del Barça, va intentar el seu fitxatge. El lusità volia sumar l'extrem espanyol al vestidor culé perquè aportés la seva velocitat, regat i dinamisme en l'últim terç del camp. No obstant això, va decidir quedar-se a Bilbao un any més i, ara, altres equips com el Bayern Munic s'han unit a la subhasta.

Deco, Nico Williams i la història que hi ha darrere

Deco va ser molt criticat durant el mercat d'estiu pels seus, aparentment, insuficients moviments. No es va saber pràcticament res sobre la possibilitat de fitxar Nico Williams fins que Joan Laporta ho va admetre públicament. Pel que s'ha sabut després, el director esportiu estava en converses amb l'entorn del davanter i els seus representants.

Fa uns mesos, Nico Williams va admetre que havia tingut la possibilitat de fitxar pel Barça, però que preferia quedar-se a l'Athletic Club. Aquesta decisió va ser molt criticada per gran part de l'afició culé i aplaudida per la dels bascos. L'atacant va ser qui va rebutjar les ofertes de Deco, les quals li haurien obert moltes portes a l'elit del futbol.

I ara la realitat és que Nico Williams és el desig de diversos dels grans conjunts d'Europa. El Bayern Munic, per exemple, semblava que havia pres la davantera en les negociacions. No obstant això, sembla que els alemanys han fet marxa enrere i ara Deco té una gran oportunitat per tancar el seu fitxatge.

El Bayern passa de Nico Williams i el FC Barcelona es frega les mans

Nico Williams manté la clàusula de 60 milions d'euros; assequible per a qualsevol conjunt gran. El Bayern Munic era el candidat ideal, però s'ha baixat del vaixell i ja no segueix a Nico. Això podria fer que Deco es desperti i intenti novament el fitxatge de l'extrem espanyol.

Veurem què succeeix aquest estiu, ja que tot dependrà de la decisió del jugador de l'Athletic. Si decideix venir al Barça haurà d'assumir que no serà titular de bones a primeres, ja que en la seva posició juga Raphinha, clar candidat per guanyar l'ansiada Pilota d'Or. Això sí, aterrar al Camp Nou li permetria fer un salt enorme en la seva carrera i lluitar per tots els títols.