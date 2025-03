Oficial, baixa important al Reial Madrid-Reial Societat: Carlo Ancelotti ho confirma

Demà dimarts, el Bernabéu serà escenari de la tornada de la semifinal de la Copa del Rei entre el Reial Madrid i la Reial Societat. Els de la capital d'Espanya arriben al partit amb avantatge, gràcies al gol aconseguit per Endrick a Anoeta, que els col·loca en una posició favorable per avançar a la final. La igualtat és màxima i l'expectació al feu blanc provocarà un ple total.

El Reial Madrid es troba motivat per l'objectiu d'assegurar el seu pas a la final, però la Reial Societat no ho posarà gens fàcil. Els donostiarres arriben amb la intenció de donar la sorpresa i remuntar l'eliminatòria. No obstant això, Carlo Ancelotti i els seus jugadors estan decidits a deixar-ho tot al camp per segellar la seva classificació.

El Reial Madrid rep una mala notícia

En les últimes hores, Carlo Ancelotti ha rebut la confirmació d'una baixa molt important per al partit. Militao, Carvajal o Mendy són absències ja conegudes, però ara s'ha sumat Thibaut Courtois.

El porter belga ja es va perdre l'encontre d'aquest cap de setmana contra el Leganés i, lamentablement, farà el mateix en la tornada davant la Reial Societat. Encara que Andriy Lunin, el teòric suplent, estava destinat a ser titular, l'absència de Courtois continua sent un contratemps significatiu per al Reial Madrid.

Thibaut Courtois continua lesionat

Courtois ha demostrat al llarg de la temporada ser una peça clau per a l'equip, i el seu nivell de rendiment continua estant entre els millors del món. La seva capacitat per realitzar intervencions crucials i la seva presència a l'àrea són determinants per al Reial Madrid, cosa que fa que la seva absència sigui encara més notòria. El problema és que va arribar tocat de l'aturada internacional i no està al 100%, així que demà no jugarà.

Andriy Lunin, per la seva banda, tindrà l'oportunitat de demostrar la seva vàlua, encara que les expectatives. Sempre que li ha tocat jugar ho ha fet a les mil meravelles, demostrant que té nivell suficient per heretar el tron de Thibaut Courtois quan decideixi retirar-se. De moment ha renovat el seu contracte fins al 2030: una clara mostra de compromís amb el club blanc.

Ara, el Reial Madrid s'enfronta a una gran prova a la Copa del Rei sense el seu porter titular. Amb un rival tan competitiu com la Reial Societat, qualsevol error podria resultar decisiu en aquest partit tan important per a ambdós conjunts.