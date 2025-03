Deco no pot evitar-ho: Els 2 factors que allunyen Ronald Araújo del FC Barcelona

La temporada de Ronald Araújo està sent una muntanya russa d'alts i baixos. El seu curs va començar marcat per una greu lesió que li va impedir debutar fins a principis de gener, veient-se obligat a perdre's més de cinc mesos de competició. No obstant això, des que ha tornat als terrenys de joc està vivint una situació tremendament complicada en la qual es juga el seu futur.

En l'actualitat, Iñigo Martínez ha aconseguit guanyar-se la plena confiança de Hansi Flick, desplaçant a Ronald Araújo a la banqueta. Això ha posat l'uruguaià en una posició incòmoda, ja que no vol ser suplent. De fet, la situació d'Araújo va arribar a un punt crític durant el mercat d'hivern, quan va estar molt a prop d'abandonar el club.

La Juventus va mostrar un fort interès en el seu fitxatge: els italians estaven disposats a pagar el seu traspàs. No obstant això, després d'una llarga i complexa reunió amb Deco, el director esportiu del Barça, Ronald Araújo va optar per renovar el seu contracte fins al 2031. El central uruguaià va confessar que el seu desig era triomfar al Barcelona i va decidir quedar-se per intentar recuperar el seu estatus al club.

Ronald Araújo està fora per 2 raons

Malgrat la seva renovació, la realitat actual és que la seva permanència al Barça es veu cada cop més difícil. A nivell esportiu, hi ha dues raons clau que estan posant en risc el seu futur al club. Ronald Araújo s'ha convertit en un problema i Deco ho sap.

En primer lloc, Ronald Araújo ha mostrat clares dificultats en la sortida de pilota, una de les característiques fonamentals per al joc del Barça sota la direcció de Hansi Flick. El joc combinatiu, basat en la possessió i la precisió, es veu penalitzat quan l'uruguaià és al camp. La seva capacitat per associar-se amb els seus companys en la sortida des de la defensa no és tan fluida com es requereix per a l'estil culé.

El segon aspecte clau en què Ronald Araújo continua sent una pedra a la sabata és la seva falta d'adaptació a l'estratègia del fora de joc que promou Flick. El tècnic alemany ha instaurat un joc defensiu basat en el control de l'espai i l'avançament de línies, però Araújo no acaba d'encaixar. La seva falta d'ajustament tàctic ha generat dubtes sobre la seva capacitat per encaixar en el sistema de Flick, cosa que el col·loca per darrere d'Iñigo Martínez i Pau Cubarsí.

Aquests factors han portat a Deco a acceptar que, malgrat els seus esforços per convèncer Ronald Araújo, el seu futur està lluny del Barça. La falta d'adaptació a l'estil de Flick i les dificultats evidents en la sortida de pilota han posat Araújo en una situació delicada. El seu futur està en l'aire.