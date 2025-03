Hansi Flick confirma la lesió després del Barça-Girona, KO per a la Copa del Rei: 'És...'

Ahir, el FC Barcelona es va imposar còmodament al Girona en un partit marcat pel doblet de Lewandowski i la sensacional actuació de Lamine Yamal. Els dos atacants van demostrar una vegada més el seu excel·lent estat de forma i van ser claus per a la victòria final. Hansi Flick, per la seva banda, està encantat amb ells i és plenament conscient de tot el que aporten.

Hansi Flick ha aconseguit crear un equip molt equilibrat, capaç d'amassar la pilota durant minuts per controlar l'esfèric, però també de sortir a l'atac de manera inesperada buscant la sorpresa. Sens dubte, el tècnic alemany ha caigut de peu a la Ciutat Comtal. No obstant això, el seu èxit serà valorat a final de temporada en funció dels títols aconseguits, i aquest dimecres se la juga davant l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei.

Hansi Flick confirma la lesió per a la Copa del Rei

Hansi Flick es caracteritza per la seva sinceritat i per no crear falses expectatives. És molt cautelós amb les seves declaracions per evitar que s'especuli en excés, el que pot distreure els jugadors del que és important. Tanmateix, ahir va parlar després de la golejada al Girona i va enviar un avís de cara al partit d'aquest dimecres davant l'Atlètic de Madrid corresponent a la Copa del Rei.

A l'anada, els de Hansi Flick van treure un empat a quatre que deixa tot obert per al partit de tornada. Ara bé, és possible que el Barça hagi de jugar sense la seva gran estrella, Raphinha. Està lesionat (no va jugar davant el Girona) i després d'escoltar Flick sembla que no arribarà a temps per a la Copa del Rei.

Ahir, en acabar el partit contra el Girona, Hansi Flick va explicar l'absència de Raphinha: "No va jugar per molèsties. Va ser sincer i em va dir que no estava del tot bé... Amb sort, si se sent millor, doncs potser per al pròxim partit ja estarà llest".

Raphinha, peça clau al Barça

Raphinha és, sens dubte, un dels millors futbolistes del món i una peça clau al Barça. Hansi Flick és molt conscient d'això i per això s'ha convertit en un imprescindible a la plantilla. A més, se sap que ajuda molt els joves talents del vestidor i els aconsella sempre que ho necessiten.

El bon moment de Raphinha ha desencadenat una onada de peticions per la Pilota d'Or. Per aquesta raó, podem afirmar que la seva absència seria una cosa terrible per a Hansi Flick en el partit contra l'Atlètic de Madrid en la tornada de semifinals de Copa del Rei. Veurem si arriba, però de moment tot fa indicar que causarà baixa, almenys és el que Hansi Flick ha donat a entendre.