El Barça, liderat per Joan Laporta, ha aconseguit tancar el fitxatge del nou Antonio Rüdiger, que deixarà el Granada CF per unir-se a la disciplina de Hansi Flick. El fitxatge, com és evident, ja està acordat, però es durà a terme durant el pròxim mercat de fitxatges d'hivern, clau perquè el Barça es reforci com cal. Laporta tenia l'objectiu clar de reforçar la seva defensa i, després de diverses setmanes de negociacions, ha aconseguit fitxar el nou Antonio Rüdiger, que arribarà procedent del Granada, equip de Segona Divisió.
Antonio Rüdiger és un dels millors defenses centrals de la Lliga i el Barça, encapçalat per Joan Laporta, ha volgut tancar el fitxatge d'un perfil similar al de l'alemany. Sense anar més lluny, 'e-Notícies' pot avançar que el fitxatge està pràcticament tancat, a l'espera que el nou Antonio Rüdiger passi les corresponents proves mèdiques durant l'hivern. El Barça s'ha fet amb el nou Antonio Rüdiger: hi ha acord per una quantitat propera als 5 milions d'euros, aproximadament.
Després de la sortida d'Iñigo Martínez, el Barça considerava que havia d'estudiar el mercat de fitxatges amb l'objectiu de reforçar la defensa, que ha quedat una mica debilitada. De fet, fonts del Barça asseguren que la plantilla encara no està tancada i que s'estan estudiant vendes de jugadors com Gerard Martín per poder tancar algun que altre fitxatge. Tot això passaria de cara al pròxim mercat de fitxatges d'hivern, sobretot perquè el Barça vol fer-li un lloc al nou Antonio Rüdiger, que arribarà de la Segona Divisió.
Hi ha acord, el Barça ofereix 4M€ i el Granada accepta: 'Laporta té el nou Rüdiger'
La defensa del Barça ha quedat tocada amb la marxa d'Iñigo Martínez i Joan Laporta ho sap, però el president del club culer ha volgut reaccionar amb una gran decisió. "Era important acudir al mercat de fitxatges", explicaven fonts de la directiva del Barça, que asseguren que el nou Antonio Rüdiger està a un pas de ser culer. El Barça volia reforçar la seva defensa i ho farà amb el fitxatge del nou Antonio Rüdiger, que s'incorporarà al grup català durant el mercat de fitxatges hivernal.
Laporta ha volgut escoltar un Hansi Flick que s'ha cansat de demanar reforços per a la seva defensa. El fitxatge del Barça ha arribat i ho ha fet procedent del Granada: allà juga el nou Antonio Rüdiger, hi ha acord total.
El Barça ha arribat a un principi d'acord per fitxar Óscar Naasei Oppong, defensa central de Ghana i actual integrant del Granada de Segona Divisió espanyola.
Naasei, de només 20 anys, ha alternat el filial i el primer equip del Granada durant l'última temporada, acumulant valuosos minuts que han despertat l'interès del Barça de Laporta. El club culer el veu com una inversió per al Barça Atlètic, però sobretot com un projecte de futur perquè esdevingui peça clau del primer equip culer.
Si res no es torça, el fitxatge es farà oficial durant el mercat de fitxatges d'hivern: ve amb fitxa del filial, però la idea és que tingui minuts amb Flick.
