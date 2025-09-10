Ibrahima Konaté serà el segon fitxatge del Madrid el 2026: el primer ja és signat
El central del Liverpool jugarà al Bernabéu la propera temporada al costat d’un altre gran fitxatge
Malgrat els fitxatges realitzats aquest estiu, la directiva del Reial Madrid ja té la mirada posada en el 2026. Serà llavors, un any després de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta, quan el nou projecte estigui veritablement complet. El tècnic tolosà ha demanat paciència, i Florentino Pérez li ha garantit que els reforços arribaran en el moment adequat.
Aquest estiu s'han fet incorporacions importants, però Xabi Alonso en vol més. El nou pla passa per construir un equip sòlid que pugui aspirar a tot durant molts anys. I per això serà fonamental tancar operacions estratègiques a mitjà termini.
Ibrahima Konaté, objectiu prioritari del Reial Madrid
En aquest sentit, el gran objectiu del Reial Madrid per al 2026 és Ibrahima Konaté. El central del Liverpool acaba contracte i no té intenció de renovar-lo. A partir del gener ja podrà negociar lliurement amb qualsevol club, i el Madrid està ben posicionat.
De fet, diverses fonts properes a l'entorn del jugador asseguren que el club blanc ja té un preacord amb ell. Només falta la signatura perquè l'operació quedi tancada. Si res es torça, Ibrahima Konaté vestirà de blanc l'estiu del 2026.
El defensor francès agrada molt a Xabi Alonso. La seva potència física, capacitat d'anticipació i experiència a l'elit el converteixen en un reforç ideal. A més, Ibrahima Konaté arribaria gratis, cosa que el fa encara més atractiu per al Reial Madrid.
Ibrahima Konaté no serà l'únic fitxatge del Reial Madrid per al 2026
Tanmateix, malgrat l'avanç de les negociacions, Ibrahima Konaté no serà el primer fitxatge de cara a la nova temporada. L'honor d'obrir el mercat el 2026 serà per a un vell conegut de la casa. Parlem de Nico Paz.
El mitjapunta argentí està brillant a la Serie A amb el Como. El seu nivell ha sorprès a propis i estranys, sent considerat ja un dels millors jugadors de la lliga italiana. Amb només 21 anys, Nico Paz està cridat a ser una estrella mundial.
El Reial Madrid va ser molt hàbil quan va permetre la seva sortida. Al contracte hi va incloure diverses clàusules de recompra que ara seran decisives. Gràcies a això, Florentino Pérez podrà recuperar-lo per només 10 milions d'euros.
L'operació ja està tancada i Nico Paz tornarà al Bernabéu el 2026. Florentino Pérez ha assegurat així el retorn d'un talent format a la pedrera blanca per un preu molt baix. Sens dubte, serà un reforç de gran valor per a Xabi Alonso.
Per tant, el primer fitxatge del Reial Madrid el 2026 serà Nico Paz. Després d'ell, si tot va com s'espera, es confirmarà l'arribada d'Ibrahima Konaté. Dos moviments que reforcen el present i asseguren el futur de l'equip.
Més notícies: