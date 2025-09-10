Se'n va, Arda Güler ha guanyat, gir inesperat al Reial Madrid: el Benfica el vol
D'un dia per l'altre tot ha canviat: havia de renovar amb el Reial Madrid i ara no es descarta la seva cessió al Benfica
Arda Güler ha protagonitzat un canvi radical en qüestió de mesos. El turc, en la seva tercera temporada al Madrid, ha passat de l'ombra més absoluta amb Carlo Ancelotti a ser indiscutible en els plans de Xabi Alonso. La seva transformació és evident i ho ha aconseguit amb treball, paciència i qualitat.
Sota les ordres del nou tècnic, Arda Güler s'ha convertit en l'amo del centre del camp. Des de la sala de màquines organitza el joc amb criteri, connecta amb els davanters i aporta equilibri a cada partit. I el més sorprenent és que està rendint a gran nivell en una posició que no és la seva.
Tothom sap que Arda Güler se sent més còmode com a mitjapunta. Tanmateix, Xabi Alonso li ha trobat un rol diferent que està explotant al màxim. La seva visió de joc i precisió en la passada fan que el Real Madrid tingui un altre ritme quan ell és al camp.
Arda Güler puja, però n'hi ha un altre que baixa
Però aquest creixement individual també ha portat conseqüències negatives per a alguns companys. El cas més evident és el de Brahim Díaz. El malagueny, un dels millors amics d'Arda Güler, ha perdut protagonisme de manera dràstica.
L'irrupció d'Arda Güler ha reduït el seu espai. A més, el fitxatge de Franco Mastantuono ha afegit encara més competència a la zona d'atac. El resultat és que Brahim Díaz gairebé no compta en els esquemes de Xabi Alonso.
El seu talent està fora de tot dubte, però la realitat és que no troba lloc a l'onze. De fet, els seus minuts en el que portem de temporada són gairebé testimonials. Per això, Brahim Díaz ja està valorant seriosament l'opció de sortir del Bernabéu.
Brahim Díaz, temptat pel Benfica
Les ofertes no faltaran. Coneixedors de la seva situació, diversos equips ja han preguntat per ell. I entre tots els interessats apareix un club molt important d'Europa: el Benfica.
El conjunt portuguès vol aprofitar la manca de minuts de Brahim Díaz. La idea del Benfica és aconseguir la seva cessió en el proper mercat d'hivern. A Lisboa tindria protagonisme immediat i seria peça clau en els plans de l'equip.
Brahim, per la seva banda, no descarta l'operació. Necessita continuïtat i minuts de qualitat per mantenir la seva progressió. I al Real Madrid, de moment, sembla impossible aconseguir-ho.
Així, tot apunta a un gir inesperat en el futur de Brahim Díaz. Mentre Arda Güler es consolida com a gran guanyador en l'esquema de Xabi Alonso, el malagueny podria fer les maletes. El Benfica espera pacient, confiat que al gener s'obri la porta.
