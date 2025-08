Gran notícia: Antonio Rüdiger no s'ho esperava, el Real Madrid paga 10 M al Granada CF

La prioritat del Real Madrid en aquests moments és acabar d'apuntalar la parcel·la defensiva. Xabi Alonso, acabat d'arribar a la banqueta del Santiago Bernabéu, té clar que necessita una defensa sòlida per competir al màxim nivell. Sap que només amb una defensa equilibrada podrà canviar la dinàmica que arrossega l'equip des de fa mesos.

Per això, el club blanc s'ha mogut ràpid al mercat i ha tancat els fitxatges d'Arnold, Carreras i Huijsen. Els tres reforços han estat escollits amb el vistiplau de Xabi Alonso. Tots ells arriben amb aspiracions de ser titulars i compartir la defensa amb Antonio Rüdiger.

Antonio Rüdiger, titular, de moment

El central alemany és un dels pilars del vestidor, però la seva situació ha començat a generar dubtes dins del club. Rüdiger acaba contracte el 2026 i el seu rendiment en els últims mesos no ha estat l'esperat. Amb 32 anys, a més, ha hagut de passar pel quiròfan per operar-se el genoll.

Aquesta intervenció mèdica ha encès les alarmes al cos tècnic. Tot i que Antonio Rüdiger encara és el defensor més fiable de l'equip, la preocupació pel seu estat físic creix cada setmana. Per això, el club ja està planificant un relleu a mitjà termini.

Rüdiger serà titular aquesta temporada llevat de contratemps inesperats, però tot indica que podria ser l'última que disputi amb la samarreta blanca. Florentino Pérez no té previst oferir-li una renovació. En el seu lloc, ja ha iniciat converses per incorporar un jove central amb projecció.

El nou Antonio Rüdiger és al Granada CF

El relleu natural d'Antonio Rüdiger és Oscar Naasei, un dels defenses més prometedors del Granada CF. Amb només 20 anys ha sorprès per la seva maduresa, agressivitat en els duels i bona sortida de pilota. Diversos equips de LaLiga i de l'estranger li segueixen la pista, però el Real Madrid ha pres la davantera.

La idea de Florentino Pérez és incorporar Oscar Naasei tan aviat com sigui possible perquè comenci el seu procés d'adaptació al Castilla. Es calcula que el traspàs podria tancar-se al voltant dels 10 milions d'euros. Una xifra assumible que anticipa un canvi generacional a la defensa del conjunt blanc.

Florentino creu que Oscar Naasei té el potencial necessari per consolidar-se al primer equip en un termini de dues temporades. L'objectiu és que sigui el relleu natural d'Antonio Rüdiger a partir de 2026. Mentrestant, podrà foguejar-se a Primera Federació i entrenar sota la supervisió del staff tècnic de Xabi Alonso.

Antonio Rüdiger, que no s'esperava aquest moviment, podria veure com el seu lloc comença a trontollar més aviat del que preveia. Tot i que continua comptant amb la confiança de l'entrenador, ja sap que hi ha un pla B en marxa. I aquest pla té nom propi: Oscar Naasei.