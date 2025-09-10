El Barça, liderado por Joan Laporta, ha logrado cerrar el fichaje del nuevo Antonio Rüdiger, que dejará el Granada CF para unirse a la disciplina de Hansi Flick. El fichaje, como es evidente, ya está acordado, pero se llevará a cabo durante el próximo mercado de fichajes de invierno, clave para que el Barça se refuerce como es debido. Laporta tenía el claro objetivo de reforzar su defensa y, tras varias semanas de negociaciones, ha logrado fichar al nuevo Antonio Rüdiger, que llegará procedente del Granada, equipo de Segunda División.

Antonio Rüdiger es uno de los mejores defensas centrales de la Liga y el Barça, encabezado por Joan Laporta, ha querido cerrar el fichaje de un perfil similar al del alemán. Sin ir más lejos, 'e-Notícies' puede avanzar que el fichaje está prácticamente cerrado, a la espera de que el nuevo Antonio Rüdiger pase las correspondientes pruebas médicas durante el invierno. El Barça se ha hecho con el nuevo Antonio Rüdiger: hay acuerdo por una cantidad cercana a los 5 millones de euros, aproximadamente.

Tras la salida de Iñigo Martínez, el Barça consideraba que debía estudiar el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar la defensa, que ha quedado algo debilitada. De hecho, fuentes del Barça aseguran que la plantilla todavía no está cerrada y que se están estudiando ventas de jugadores como Gerard Martín para poder cerrar algún que otro fichaje. Todo esto sucedería de cara al próximo mercado de fichajes de invierno, sobre todo porque el Barça quiere hacerle un hueco al nuevo Antonio Rüdiger, que llegará de la Segunda División.

La defensa del Barça ha quedado tocada con la marcha de Iñigo Martínez y Joan Laporta lo sabe, pero el presidente del club culer ha querido reaccionar con una gran decisión. "Era importante acudir al mercado de fichajes", explicaban fuentes de la directiva del Barça, que aseguran que el nuevo Antonio Rüdiger está a un paso de ser culer. El Barça quería reforzar su defensa y lo hará con el fichaje del nuevo Antonio Rüdiger, que se incorporará al grupo catalán durante el mercado de fichajes invernal.

Laporta ha querido escuchar a un Hansi Flick que se ha hartado de pedir refuerzos para su defensa. El fichaje del Barça ha llegado y lo ha hecho procedente del Granada: allí juega el nuevo Antonio Rüdiger, hay acuerdo total.

El Barça ha llegado a un principio de acuerdo para fichar a Óscar Naasei Oppong, defensa central de Ghana y actual integrante del Granada de Segunda División española.

Naasei, de solo 20 años, ha alternado el filial y el primer equipo del Granada durante la última temporada, acumulando valiosos minutos que han despertado el interés del Barça de Laporta. El club culer lo ve como una inversión para el Barça Atlètic, pero sobre todo como un proyecto de futuro para que se convierta en pieza clave del primer equipo culer.

Si nada se tuerce, el fichaje se hará oficial durante el mercado de fichajes de invierno: viene con ficha del filial, pero la idea es que tenga minutos con Flick.