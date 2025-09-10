Confirmat, el Barça no ha dit la veritat: 'Gavi sap perfectament que hi ha un...'
La situació actual del migcampista del FC Barcelona genera molta preocupació entre els aficionats
Gavi va irrompre a l'elit amb només 17 anys i ho va fer deixant clar que tenia un futur enlluernador. La seva desimboltura i qualitat li van valer la trucada de Luis Enrique per debutar amb la Selecció Espanyola sent un adolescent. Des de llavors va ser considerat com una de les majors joies del futbol mundial.
El seu talent va ser reconegut ràpidament amb premis com el Trofeu Kopa. A poc a poc, Gavi es va anar consolidant al FC Barcelona com a peça clau al centre del camp. El jugador format a la pedrera encarnava com pocs els valors del club i es va convertir en un símbol d'esperança per a l'afició culer.
Tanmateix, tot es va torçar al novembre de 2023. En un partit amb la Selecció va patir una lesió greu que el va obligar a passar pel quiròfan. Des d'aquell moment no ha tornat a ser el mateix.
Totes les mirades apunten a Gavi
Conscient de la dificultat del repte, Gavi afronta aquesta temporada amb moltes ganes de tornar al seu millor nivell. El seu objectiu és convèncer Hansi Flick que pot tenir lloc a l'onze inicial. La pretemporada li va servir per demostrar il·lusió i bones sensacions sobre el terreny de joc.
Però quan tot semblava estar encarrilat, les alarmes han saltat de nou. El Barça va comunicar fa uns dies que Gavi pateix unes molèsties al genoll operat, tot i que en principi no revestien gravetat. Segons el club, només es perdria el partit contra el Rayo Vallecano.
La tranquil·litat transmesa per l'entitat culer semblava suficient per calmar l'afició. Tanmateix, la versió oficial aviat va començar a ser qüestionada, ja que molts apunten que és més greu del que sembla. I, en aquest sentit, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha trencat el seu silenci per explicar la realitat.
"Gavi, el pobre... He parlat amb ell aquest matí: està trist i pendent d'una possible intervenció de menisc", ha confessat. Les seves paraules van obrir un escenari molt diferent al comunicat del Barça.
Gavi, al quiròfan
D'aquesta manera, es confirma que les molèsties podrien no ser tan simples. Existeix la possibilitat que Gavi hagi de tornar al quiròfan. Una cosa que complicaria encara més el seu camí cap a la plena recuperació.
Gavi, conscient de la situació, sap perfectament que hi ha un risc important. El menisc pot condicionar de manera notable la carrera de qualsevol futbolista. I en el seu cas, les conseqüències serien encara més doloroses després del que ha viscut.
L'afició es troba ara en suspens, esperant notícies clares. El Barça insisteix en el seu tractament conservador, però Luis de la Fuente ha deixat entreveure un diagnòstic més complex. El temps dirà quina és la decisió definitiva.
El cert és que el futur immediat de Gavi està ple d'incertesa. Haurà de triar entre confiar en la prudència del club o passar de nou pel quiròfan. En qualsevol cas, el Barça no ha explicat tota la veritat, i el mateix jugador ja n'és conscient.
