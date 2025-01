Confirmat, Dani Olmo es queda amb la mel als llavis: 'S'ha trencat el seu tracte amb...'

Dani Olmo ha estat el protagonista d'una sèrie d'esdeveniments que han mantingut en suspens el seu futur professional. Sí, perquè la seva inscripció per a la segona meitat de la present temporada no estava garantida i el Consell Superior d'Esports ha hagut de pronunciar-se perquè pugui seguir jugant. El CSD s'ha pronunciat a favor del Barça, concedint la cautelar i salvant el '20' del club català.

Ara, Dani Olmo podrà seguir vestint l'elàstica del Barça, però l'hàbil mitjapunta ja estava preparat per a qualsevol escenari. Conscient que podria quedar-se a la graderia sense jugar més de mig any, va decidir començar a negociar amb altres equips. L'ex del Lepizig sempre ha confessat que el seu somni és jugar al Camp Nou, però la situació en què es va veure immers no li va deixar una altra opció.

Dani Olmo ho tenia fet amb el Bayern de Munic

Davant la incertesa sobre el seu futur, Dani Olmo havia explorat alternatives fora del Barça. Segons informacions recents, el Bayern de Munic havia assolit un principi d'acord per incorporar-lo al mercat d'hivern. Un acord que, després de la decisió del CSD, queda cancel·lat.

El Bayern, davant la necessitat de rejovenir la seva plantilla, havia centrat el seu interès en Dani Olmo. Els alemanys ja van estar molt a prop de tancar la seva incorporació a l'estiu, però l'amor d'Olmo cap al Barça ho va impedir. I ara, tan sols 5 mesos després, ho han tornat a intentar i han estat molt a prop d'aconseguir-ho.

La cautelar frustra els plans del Bayern de Munic amb Dani Olmo

La mesura cautelar concedida pel CSD ha canviat el panorama completament. Amb la possibilitat de ser inscrit novament a LaLiga, Dani Olmo podrà continuar la seva carrera al Barça. Un escenari que ha provocat la ruptura de l'acord preliminar amb el Bayern de Munic.

Ara, el '20' es troba ja disponible per a Hansi Flick i promet donar guerra. En els partits que ha pogut jugar fins ara ha demostrat ser un actiu molt valuós per al Barça, i ho seguirà sent. El Bayern, per la seva banda, es queda amb les mans buides.

Un desenllaç provisional que defineix el futur de Dani Olmo

La decisió del CSD ha generat controvèrsia en el futbol espanyol. Javier Tebas, president de LaLiga, ha criticat obertament la resolució del cas Dani Olmo, argumentant que posa en dubte el control econòmic de la competició.

Segons Tebas, aquesta mesura reflecteix un desconeixement de les normatives sobre la gestió de llicències i el fair play financer. Malgrat aquestes crítiques, el Barça segueix endavant amb la seva planificació esportiva, incloent-hi Dani Olmo com una peça clau.