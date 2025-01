Resposta oficial, Hansi Flick ho deixa clar i s'acomiada del Barça: 'Ni gratis...'

Hansi Flick és la il·lusió de tots els culers i la situació ha anat a millor des de la seva arribada, fa ja uns mesos. L'alemany va aterrar a la Ciutat Comtal com a recanvi de Xavi Hernández després d'uns mesos molt complicats per al català. Encara que els aficionats demanaven el canvi d'entrenador, no van quedar conformes amb les formes de Joan Laporta.

El president del Barça va fer fora el de Terrassa només per dir la veritat en una roda de premsa: va admetre que la situació del club no era bona. Per aquest motiu, Laporta va creure que el millor era apartar-lo i no va voler escoltar el que Xavi tenia a dir-li. Ara, amb Flick tot va sobre rodes, però el caràcter del tècnic alemany no és el de Xavi i no acceptarà el fitxatge gratis que té damunt de la seva taula.

Hansi Flick ho té clar

Hansi Flick va començar la temporada per tot el que és alt i els resultats han estat, generalment, molt bons. Encara que els últims partits de lliga no han estat especialment positius, el Barça continua estant al més alt de la Champions. A més, ahir va aconseguir el pas a la final de la Supercopa que es disputarà aquest diumenge davant el Madrid o el Mallorca.

Però malgrat el bon moment esportiu, tot el rebombori amb Dani Olmo i Pau Víctor ha demostrat que encara queda feina per davant. Ambdós futbolistes han passat per una situació molt difícil i fins i tot Raphinha va parlar en el seu favor. Joan Laporta no ha gestionat les inscripcions de bona forma i tot ha acabat esclatant, encara que finalment el CSD ha fallat a favor del Barça i ambdós podran ser inscrits.

I, després de conèixer el resultat, Hansi Flick ha deixat clar que està content amb la seva plantilla, així que ha rebutjat un fitxatge gratis per a aquest mes de gener. L'alemany sap que Marcus Rashford vol sortir del Manchester United i que està buscant nous reptes. A més, l'extrem anglès ha confessat al seu entorn que vol vestir la samarreta culer, però, Flick ha dit no.

Marcus Rashford no encaixa en el pla de Hansi Flick

Marcus Rashford va ser la promesa del futbol anglès fa un temps, però per diversos motius ha acabat en un segon pla. L'atacant ha perdut molt protagonisme al Manchester United i només ha jugat, aproximadament, el 50% de minuts. Diverses fonts afirmen que ja ha demanat sortir i que el seu destí favorit és el Barça.

Ara bé, Hansi Flick no vol que Marcus Rashford s'afegeixi a les seves files: no el vol ni gratis. Considera que Raphinha està a un nivell molt bo, així que el brasiler seguirà disposant de tots els minuts. A més, Fermín i Pablo Torre també truquen a la porta, així que el fitxatge de Rashford és innecessari, i més després de la resposta del CSD a favor del Barça.