El fitxatge de Ronald Araújo per la Juventus ja té data: Deco posa preu i accepta

Ronald Araújo s'ha convertit en un dels pilars defensius del Barça des de la seva arribada al primer equip. La seva solidesa en defensa i lideratge li han permès ser una peça clau per al conjunt que ara entrena Hansi Flick durant diversos anys. No obstant això, des d'Itàlia, asseguren que el central uruguaià podria estar a prop de canviar d'aires.

Cristiano Giuntoli, director esportiu de la Juventus, ha posat els seus ulls en Ronald Araújo com a prioritat per reforçar la defensa. Amb urgència per les baixes i el baix rendiment d'alguns jugadors clau, la Vecchia Signora vol tancar el fitxatge el més aviat possible. La creu ja està posada al calendari.

La Juventus ja té data per fitxar Ronald Araújo

La urgència de la Juventus rau en les baixes defensives que arrossega l'equip. Jugadors com Bremer i Danilo no estan disponibles, i l'entrenador, Thiago Motta, necessita reforços immediats. Ronald Araújo encaixa perfectament en els plans del club torinès, que busca solidesa i experiència a la defensa.

Per a la Juventus, Ronald Araújo no només representa una solució a curt termini, sinó també una inversió de futur. La seva capacitat per liderar la defensa i la seva projecció el converteixen en un fitxatge estratègic. És per això que els italians no poden adormir-se, i preparen l'arribada del central del Barça a Torí per a la setmana que ve.

Diverses fonts informen que l'acord és total, així que només quedaria tancar els serrells de l'operació. Això sí, la Juventus necessita accelerar, ja que en les últimes hores també ha aparegut l'Arsenal i Deco ja ha fixat el preu de sortida.

Deco valora Ronald Araújo en 50 milions

Des del Barça, Deco ja hauria posat preu a Ronald Araújo. El director esportiu blaugrana considera que, si la Juventus o l'Arsenal arriben amb una oferta de 50 milions, facilitaria la sortida del central. Ambdós clubs estarien disposats a pagar aquesta quantitat per assegurar la seva incorporació immediata, encara que la Juve sembla que ha pres la davantera.

Ronald Araújo, el contracte del qual amb el Barça expira el 2026, no veuria amb mals ulls canviar d'aires. Segons fonts properes, l'uruguaià busca més protagonisme i minuts, una cosa que no té garantida en l'esquema de Flick. Sembla que està cremat pel que va succeir el curs passat, i veure's relegat a la banqueta ha estat la gota que ha fet vessar el got.

El Barça, davant un dilema estratègic

Per al Barça, la possible sortida de Ronald Araújo suposaria un alleujament financer important. Els 50 milions d'euros podrien servir per equilibrar els comptes i reinvertir en altres posicions clau. No obstant això, perdre un jugador tan important en plena temporada podria ser un cop per a l'equip.

La directiva del Barça busca gestionar la situació amb cura. La decisió final no només marcarà el rumb de Ronald Araújo, sinó també el d'un Barça que enfronta reptes tant esportius com financers. Deco haurà de sospesar acuradament cada moviment per assegurar l'èxit del projecte blaugrana.