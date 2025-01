Oficial, Simeone ho posa fàcil: 10 milions i adeu Barça, se'n va a l'Atlètic de Madrid

La directiva del Barça busca ingressos fins i tot sota les pedres per solucionar d'una vegada per totes la dèbil economia que arrossega el club català des de fa ja diversos anys. Per aconseguir-ho, Laporta vol donar sortida a diversos jugadors que han estat descartats per Hansi Flick. Una solució que, a priori, no té esquerdes.

Entre els primers descartats es troba Clément Lenglet, el central que encara pertany al Barça i que està cedit a l'Atlètic de Madrid. El francès està completant una temporada més que positiva al Metropolitano i s'ha convertit en un fix per a Simeone. Tant és així que els colchoneros pretenen activar definitivament el seu fitxatge de cara al pròxim estiu.

Actualment, els de Simeone estan en una dinàmica clarament guanyadora i ja sumen 12 partits consecutius aconseguint la victòria. Aquests magnífics resultats no s'entenen sense la figura de Clément Lenglet, qui ha dotat la defensa d'una solidesa i contundència inqüestionables. A més, Lenglet també ha ajudat en la faceta ofensiva de l'equip anotant dos gols.

La primera oferta de Simeone per Clément Lenglet arriba al FC Barcelona

L'actual contracte de cessió entre Barça i Atlètic no inclou cap opció de compra per Clément Lenglet, però Simeone espera arribar a un acord sense complicacions. Ni Flick ni Laporta posaran complicacions a la venda del francès, encara que esperen treure cert benefici amb el seu adéu. En conseqüència, els madrilenys ja tenen preparada la seva primera oferta: 10 milions.

La venda de Clément Lenglet suposarà, sens dubte, un gran alleujament per a la directiva culer a causa del seu alt salari. Recordem que el Barça el va fitxar del Sevilla el 2018 per 36 milions, i encara el té en nòmina tot i que fa anys que no juga al Camp Nou. És per això que el seu adéu definitiu, encara que només sigui per 10 milions, és motiu d'alegria per a Flick i Laporta.

Clément Lenglet: clau amb Simeone

Clément Lenglet ha recuperat la confiança sota les ordres de Simeone. El Lenglet del Sevilla ha tornat a aparèixer, mostrant-se segur i contundent a l'àrea, i acumulant 12 partits com a titular al centre de la defensa. El notable nivell ofert pel defensa, ha portat el club rojiblanc a considerar fer un esforç per incorporar-lo el pròxim estiu.

En clau Barça, la venda de Clément Lenglet és una gran oportunitat per fer caixa abans que acabi el seu contracte i surti com a agent lliure. A més, Laporta podrà alliberar massa salarial per a les possibles noves incorporacions que es realitzin a l'estiu. Veurem si els 10 milions que posa l'Atlètic damunt la taula són suficients per convèncer la directiva culer.